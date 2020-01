Buty niedozwolonym dopingiem? Nike może odetchnąć z ulgą

Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki (IAAF) nie uznała butów Nike Vaporfly za niedozwolony doping technologiczny. Oznacza to, ze będą mogły być używane podczas oficjalnych imprez sportowych, jak np. letnia olimpiada – informuje Guardian.

IAAF do końca stycznia miała podjąć decyzję co do Nike Vaporfly. Oficjalne oświadczenie w tej sprawie ma zostać wydane w piątek, ale według ustaleń brytyjskiej gazety zakazu dla butów nie będzie.

Jak donosi Guardian, Federacja ma także oświadczyć, że wszystkie znajdujące się obecnie na rynku buty, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zostaną uznane za dopuszczalne. Nie będzie również żadnych restrykcji na obuwie zawierające, jak u Nike, podeszwy z płytkami z włókna węglowego. Chociaż - jak zapowiedziała IAAF - nadal prowadzone będą badania mające ustalić, w jakim stopniu tego typu buty pomagają biegaczom.

Vaporfly wyposażone są w bardzo sprężyste podeszwy z płytką z włókna węglowego i lekkie cholewki z technologicznie tkanej siatki. Według badań mogą zwiększyć prędkość biegaczy o nawet 4-6 proc. Po raz pierwszy zrobiło się o nich głośno w 2016 r., kiedy okazało się, że mieli je na nogach wszyscy trzej zwycięzcy maratonu mężczyzn podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Od tej pory buty Nike pomogły biegaczom zdobyć tyle rekordów, że zwróciły na siebie uwagę międzynarodowych organizacji sportowych.

Decyzja odnośnie Vaporfly spotkała się z niezadowoleniem rywali Nike, w tym japońskiej firmy Asics, której akcje spadły w środę o 6.4 proc. Nike Vaporfly zostały okrzyknięte na początku roku jako najczęściej wybierane buty do biegania w Japonii. Ich sprzedaż spadła, kiedy IAAF zapowiedział, że rozważa czy nie zabronić korzystania z nich podczas oficjalnych imprez sportowych. Tak by się stało, gdyby buty Nike uznano za niedozwolony doping technologiczny.