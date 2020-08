Był zysk, jest strata. Koronawirus mocno uderzył w wyniki Grupy VRG

Koronawirus i zamknięcie sklepów mocno uderzyło w wyniki finansowe Grupy VRG (dawniej Vistula). W pierwszym półroczu 2020 r. grupa zanotowała stratę netto w wys. 34,2 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego był zysk na poziomie 21,4 mln zł.

- Podstawą do osiągnięcia jak najlepszych wyników sprzedażowych w drugim półroczu będzie atrakcyjna i różnorodna stylistycznie oferta asortymentowa wszystkich marek grupy, odzwierciedlająca panujące trendy i oczekiwania klientów - zapewniono w raporcie.W zakresie planów otwarć grupa kapitałowa VRG przewiduje ograniczenie powierzchni handlowej netto w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o około 3 proc. ze względu na zamykanie nierentownych sklepów, w szczególności w segmencie odzieżowym oraz rozwój w segmencie jubilerskim.Zaplanowane na rok 2020 nakłady inwestycyjne w kwocie 15 mln zł w istotnej części przeznaczymy na modernizacje istniejących salonów w najważniejszych centrach handlowych oraz rozwój infrastruktury i systemów IT, w tym narzędzi wspierających sprzedaż sklepów internetowych.Grupa podtrzymuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w kanale on-line i podwojenie udziału tego kanału w całości wolumenu sprzedaży do poziomu 25 proc. (w porównaniu z 14 proc. w roku poprzednim).Bieżące wsparcie dalszego rozwoju kanału e-commerce będzie dotyczyć m. in. utrzymania nakładów na pozyskanie ruchu on-line, uruchomienia aplikacji sprzedażowej, doskonalenia usługi salonet oraz usprawnienia logistyki on-line w celu maksymalnego skrócenia czasu realizacji zamówień.Dominująca część sprzedaży grupy kapitałowej VRG realizowana jest za pośrednictwem detalicznej sieci salonów firmowych poszczególnych marek należących do grupy kapitałowej. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 567 lokalizacji, łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.KRUK.Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zmniejszyła się do 52,7 tys. m2 czyli o 1 proc. r/r. Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 3 proc. natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 5 proc.