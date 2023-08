CCC chwali się solidną marżą

Grupa CCC w drugim kwartale 2023 r. (maj-lipiec) osiągnęła przychody na poziomie 2,4 mld zł - zbliżonym do wyniku przed rokiem.

W minionym kwartale marka CCC osiągnęła 21,2-proc. marżę EBITDA i sukcesywnie redukowała koszty pomimo inflacyjnego otoczenia biznesowego.

Z kolei HalfPrice zadebiutował na kolejnym, 9. rynku, utrzymując wysokie dynamiki sprzedaży (+26 proc. kwartał do kwartału). Przychody wzrosły tu o blisko 86 proc. w ujęciu rocznym, przy powierzchni handlowej większej o 49 proc.

Segment Modivo wypracował sprzedaż większą o 39 proc., co przełożyło się pozytywnie na przychody Grupy Modivo (1 mld zł, czyli +4 proc. rok do roku). Co więcej, w ubiegłym kwartale Grupa Modivo obniżyła zapas o 253 mln zł kwartał do kwartału.

W drugim kwartale 2023 roku (maj-lipiec) Grupa CCC osiągnęła przychody na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie, tj. 2,4 mld zł – przy wysokiej, zeszłorocznej bazie związanej z napływem uchodźców z Ukrainy.

Utrzymany został wysoki udział e-commerce w sprzedaży Grupy CCC. W drugim kwartale wyniósł 52 proc.

- Naszym nadrzędnym celem jest znacząca i trwała poprawa rentowności - powiedział Dariusz Miłek, prezes Grupy CCC.

- Otoczenie biznesowe zaczyna nam coraz bardziej sprzyjać – widzimy pierwsze oznaki odbudowy sentymentu konsumenta, złotówka się umacnia, a koszty energii czy frachtu stabilizują się na poziomach sprzed zeszłorocznych, silnych wzrostów. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma - dodał.

W dwóch pierwszych kwartałach 2023 roku Grupa CCC uzyskała wynik operacyjny na poziomie 72 mln zł (+131 proc. rdr). EBITDA wyniosła 221 mln (+23 proc.), a marże EBIT i EBITDA kolejno 3 proc. (+1,7 p.p. rdr) i 9,1 proc. (+1,6 p.p. rdr).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl