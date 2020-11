CCC debiutuje w Zielonym Indeksie

Co piąta para obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej sprzedawana jest w jednym z ponad 1200 sklepów grupy kapitałowej CCC lub za pośrednictwem platformy e-commerce. Jeden z największych producentów butów na Starym Kontynencie nie uchyla się od działań na rzecz klimatu. I ma wyniki.

Grupa ogranicza emisje

Zielone wyzwanie

Współpraca z dostawcami

Na 1 mln zł EBITDA (849,4 mln zł) wolumen emisji w 2019 r. wynosił 81,31 tony (na 1 zł EBITDA – 0,08131 kg), a na 1 pracownika – 4,53 tony.Wskazana wyżej struktura emisji gazów cieplarnianych determinuje działania zarządu, w celu ich ograniczania. Skupiają się one na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej, w tym pozyskiwaniu tej energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczaniu emisji w transporcie.Przykładem realizacji pierwszego zadania jest inwestycja w farmę fotowoltaiczną na budynku jednego z magazynów w Polkowicach. W 2019 r. instalacja ta wytworzyła 55,4 MWh energii elektrycznej, co pozwoliło uniknąć wyemitowania do atmosfery 42,8 ton CO2e.Zarząd realizuje plan zmniejszenia zużycia prądu w salonach sprzedaży obuwia (w 2019 r. było ich 1200). W 2018 r. opracowano model optymalnego zarządzania tą energią. Ma on na celu eliminowanie zbędnych źródeł poboru prądu oraz rezygnację z pracy wszystkich urządzeń w trybie „stand by”, poza obwodami serwerowymi.Tego typu modernizacje zakończono w 2019 r. w 460 salonach w Polsce. Wstępna analiza przeprowadzona na grupie testowej 30 salonów pokazała oszczędności średnio 760 kWh/salon/miesiąc. W przypadku podobnych wyników we wszystkich salonach Grupy CCC oszczędności wynosiłyby ponad 10 tys. MWh rocznie, co stanowi ponad 8 proc. rocznego zużycia energii elektrycznej grupy kapitałowej.W 2019 r. kontynuowana była wymiana oświetlenia metalohalogenowego, rozpoczęta w 2015 roku, na źródła światła LED. Nie generują one strat cieplnych do otoczenia, czyli nie obciążają systemów klimatyzacyjnych salonów (metalohalogeny tylko połowę energii wykorzystywały do oświetlenia).W celu ograniczenia emisji GHG (tj. wszystkich gazów cieplarnianych) w transporcie, grupa CCC wymienia auta z napędem spalinowym na hybrydowe. W 2019 roku już 40 proc. jej pojazdów miało napęd hybrydowy, co zmniejszyło koszty eksploatacyjne i redukcję gazów cieplarnianych.Zarząd podkreśla, że w znacznie większym stopniu emisje w transporcie (niż emisje własnej floty pojazdów) wynikają z przewozów pojazdami zewnętrznymi, podczas dowozu surowców, materiałów i towarów. Zakres ten jest przypisany scope 3, ale grupa jeszcze go nie kalkulowała.W pierwszej w historii firmy strategii zrównoważonego rozwoju zakłada się redukcję zużycia energii o 2 proc. w 2020 r., o 5 proc. w 2021 r. i o 7 proc. – w 2022 r. (w porównaniu do poziomu z roku 2019).Ze względu na to, że największa cześć emisji gazów cieplarnianych spowodowana jest zużyciem energii elektrycznej, w nowych inwestycjach własnych CCC wykorzystuje wyłącznie energooszczędne technologie i energię z OZE, w tym własne instalacje fotowoltaiczne. Spółki grupy wdrażają też inteligentne systemy zarządzania budynkami.Grupa realizuje także program „CCC Green Challenge”. Zakłada on eliminację zbędnych źródeł oraz wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań. Przykładowo, wymiana opraw oświetleniowych w sklepach CCC wpłynęła na mniejsze zużycie prądu o ok. 50 proc.CCC posiada certyfikaty ekologiczne dla kupowanej energii elektrycznej. Oznacza to, że obecnie prawie 140 salonów oraz siedziba w Polkowicach wykorzystują prąd pochodzący z małych elektrowni wodnych, co przekłada się na obniżanie emisji.W transporcie spółki powszechniej sięgają – zarówno w Polsce, jak i Europie – po transport kolejowy, który emituje mniej GHG niż transport drogowy.Obecnie 100 proc. dostawców materiałów i półproduktów grupy CCC podpisało Kodeks Postępowania CCC. Ale grupa pracuje nad jego aktualizacją. Będą tam zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu czy wprowadzaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.Kodeksem tym mają zostać objęci od początku 2021 roku także dostawcy usług inwestycyjnych, a od początku roku 2022 – dostawcy usług cyfrowych i pozostałych.Spółka CCC rozpoczęła też w tym roku prace, aby określić poziom emisji pośrednich, powstających w łańcuchu wartości (scope 3) oraz określić możliwość ich redukcji. Cele redukcji emisji GHG dla tego zakresu CCC planuje realizować od roku 2022.