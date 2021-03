CCC, DeeZee, eobuwie.pl i Modivo idą za granicę. Marcin Czyczerski: Debiutów będzie sporo

CCC, największa spółka obuwnicza Europy Środkowej, swoją pracę domową z kryzysu odrobiła w 2019 i w 2020 r. - Teraz jesteśmy silną grupą, z bardzo dobrymi perspektywami i ambicjami. Mam nadzieję, że ten rok będzie pozwalał nam je realizować - mówi w rozmowie z WNP.PL Marcin Czyczerski.

- Pierwszy miesiąc 2021 roku, czyli luty, gdyż od niego liczymy rok obrotowy w CCC, zaczęliśmy bardzo dobrymi wynikami – zarówno w detalu jak i w e-commerce. Bardzo nas one cieszą i oczywiście mamy nadzieję na dalsze wzrosty. Natomiast musimy brać pod uwagę to, co się wokół nas dzieje. Działamy wciąż w bardzo niepewnym środowisku. Liczymy, że sytuacja z miesiąca na miesiąc będzie się normalizowała w miarę postępów akcji szczepień i budowaniem stadnej odporności. Natomiast musimy być przygotowani, zwłaszcza w pierwszym półroczu, również na inne warianty, także takie, w których ciężko będzie zrealizować w pełni nasze plany. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze.- Zamknięte sklepy nikogo nie cieszą, więc zakładam, że kolejna 3. fala pandemii nie będzie oznaczała kolejnego pełnego lockdownu. Centra handlowe nie są ogniskami pandemii, nie widzimy tam natłoku klientów, ludzi bez maseczek. CCC dba o reżim sanitarny w sklepach, mamy wysokie standardy bezpieczeństwa. To samo widzimy u naszych konkurentów, każdy podchodzi do reżimu sanitarnego bardzo poważnie, zgodnie z zaleceniami przygotowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.Jednak żadnego scenariusza nie można wykluczać i na każdy trzeba być przygotowanym.- Kontynuujemy to, co robiliśmy do tej pory. W naszej strategii postawiliśmy bardzo mocno na cyfrowe kanały sprzedaży. Mamy ich już ponad siedemdziesiąt, dwadzieścia z nich to są punkty styku z klientem, które uruchomiliśmy w zeszłym roku. Każdy z nich ma bardzo duży potencjał wzrostowy. Lada moment uruchomimy kolejne. Bez względu na to, czy stacjonarne sklepy są otwarte, czy zamknięte, kanały cyfrowe notują blisko 100-proc. dynamikę wzrostu. Jednocześnie uruchamiamy kolejne rynki, po to żeby być jeszcze bardziej obecni w świecie cyfrowym. Jesteśmy rozpędzeni i nie planujemy zwalniać budowy jeszcze większej siły kanałów internetowych.To jak sprzedajemy, to jedna strona medalu. Drugą jest to, co sprzedajemy. Tu także została wykonana ogromna, może nawet większa praca, bo nasz produkt jest obecnie liderem rynku, jeśli chodzi o jakość, szerokość oferty i jej dopasowanie do trendów. Widzimy to po kolekcji wiosennej, która w każdym z kanałów - czy to detalicznym, czy e-commerce - spotyka się z niesmowiytm odbiorem. Widzimy to po tym, jak dynamicznie rośnie jej sprzedaż i marża, i to już w zimowych miesiącach.Pandemia bez wątpienia zmieniła zasady gry i właśnie w takim czasie sprawdziły się podjęte przez nas decyzje. Przy tym dla nas, jako grupy, nie były to decyzje podejmowane ad hoc. Tak jak wspomniałem, cały czas działamy scenariuszowo, szykując modele na różne warianty wydarzeń - zarówno te optymistyczne, jak i pesymistyczne i kryzysowe.Najważniejszym elementem tego przygotowania jest bez wątpienia siła kanałów cyfrowych. CCC jako grupa pod tym względem była bardzo silna w 2020 r. i jako grupa jest jeszcze silniejsza na progu 2021 r. Do tego dochodzi siła produktu i siła relacji z klientem. To jest nasza recepta na sukces, niezależnie od scenariusza.- Trend cyfryzacji w handlu jest bez wątpienia trendem stałym, co znalazło już swoje odzwierciedlenie w naszej strategii GO.22. Dlatego też ten segment naszej działalności będziemy dalej umacniać zarówno w najbliższej, jak i dalszej, strategicznej perspektywie.- Będziemy intensyfikować rozwój na rynkach, na których już jesteśmy obecni. Na niektórych zamierzamy przyspieszyć dynamikę rozwoju, przy czym skupiamy się tu na Europie Południowej.Planujemy też wejście z poszczególnymi szyldami - CCC, DeeZee, eobuwie.pl czy Modivo - na nowe zagraniczne rynki. W 2021 r. takich debiutów będziemy mieć sporo.Bardzo ważny będzie również rozwój działalności marketplace. Po pierwsze poprzez zwiększenie obecności naszych marek własnych, na platformach innych graczy. Mamy to już przetestowane na dwóch rynkach i wyniki są obiecujące, jeżeli chodzi o dynamiki i rentowność tego rodzaju biznesu. Po drugie, co jeszcze ważniejsze, dodatkowo, pod każdym z naszych szyldów również będziemy uruchamiać własne platformy marketplace dla marek zewnętrznych.Dla mnie osobiście ważne będzie spięcie systemów logistycznych sklepów i obu lokalizacji magazynowych w jedną całość, dzięki temu stworzymy kompletny i zintegrowany ekosystem e-commerce CCC, co klient odczuje poprzez zwiększenie dostępności naszej oferty.- To druga strona, potocznie nazywana tradycyjnym biznesem, który w naszym wydaniu już takim tradycyjnym nie jest. W CCC mamy bardzo silny model omnichannelowy, który bazuje na cyfryzacji handlu. Nasze stacjonarne sklepy dozbrajamy w całą mapę konkretnych UX-owych rozwiązań dla klienta (z ang. user experience - doświadczenie użytkownika), które łączą sklep z działalnością e-commerce.- I ma możliwość dokonywania w nim zakupów e-commerce w sytuacji, gdy w dostępnej na miejscu ofercie nie znajduje na przykład konkretnego rozmiaru, czy modelu. To już działa, obecnie w Polsce blisko 10 proc. sprzedaży sklepowej generowane jest w ten sposób. Nasz niezawodny personel został uzbrojony w aplikacje instorowe, które pozwalają finalizować sprzedaż na telefonie. Cały czas dużą popularnością cieszy się usługa esize.me.Uruchamiamy też usługę „express delivery“, tak by w wybranych aglomeracjach sklepy mogły dostarczać klientom produkty w ciągu 60 minut od zakupu. Zapewniamy nowe metody płatności, dane e-commerce przenosimy do sklepów. Jednym słowem zacieramy różnicę między sklepami stacjonarnymi a e-commerce, bo tak wygląda dziś ścieżka zakupowa klientów, począwszy od komunikacji marketingowej, do finalizacji zakupu albo zwrotu towaru -w określony sposób.Potwierdzają to prowadzone przez nas od 2 lat badania. Dlatego tak dbamy o tzw. ucyfrawianie naszej bazy klienckiej, zapraszając klientów sklepów stacjonarnych do zakupów online.Na to wszystko nakłada się bardzo silny produkt o najwyższej jakości, który z kolekcji na kolekcję jest coraz lepiej wpisany w trendy. Jednocześnie zachowujemy nasze DNA atrakcyjnych cen. A więc wysoka jakość, w atrakcyjnej cenie zgodna z aktualnymi trendami fashion.- Nie chcę psuć niespodzianki, dlatego powiem jedynie, że testy przebiegają z zgodnie z naszymi oczekiwaniami i klienci niebawem poznają ten nowy koncept. Poza tym, liczę na kolejną rozmowę przy okazji otwarcia. Wtedy na pewno będzie co opowiadać (śmiech).- Mogę powiedzieć, że wykorzystując nasze przygotowanie - mocny backend, zoptymalizowane procesy oraz stabilną i najnowszą technologię - będziemy dokładać kolejne rynki pod naszymi szyldami. Tutaj dynamika nowych otwarć będzie bardzo duża. Jeżeli serce biznesu jest mocne i stabilne, skalowanie nie jest problemem.To co przed nami w najbliższym czasie, bo mówimy nawet nie o pierwszym półroczu tego roku, ale o najbliższych miesiącach, to debiut CCC w Chorwacji, Bułgarii, Grecji, na Ukrainie i w Słowenii. W okolicach wakacji ten szyld pojawi się też w Rosji. Modivo właśnie wystartowało na Ukrainie, a eobuwie.pl zadebiutuje niebawem w Słowenii.Oprócz tego, szykują się wspomniane już debiuty na platformach marketplace. Jeszcze w tym półroczu wejdziemy w ten sposób z produktami CCC na trzy rynki, ale też planujemy w ciągu najbliższych miesięcy uruchomienie własnych platform marketplace. Mogę obiecać, że dużo się będzie pod tym względem działo.- To nasza najmniejsza spółka, która też dynamicznie rośnie z roku na rok. Już dziś 50 proc. jej sprzedaży pochodzi z zagranicy, mimo iż debiutowała tam całkiem niedawno. Ukraina rok temu a pozostałe cztery rynki jesienią zeszłego roku.Tutaj też się nie zatrzymujemy i dolewamy paliwa do dalszych wzrostów. W tym roku DeeZee planuje uruchomić cztery kolejne rynki. Co wiecej świetnie idzie sprzedaż odzieży i przed spółką otwiera się bardzo duży potencjal rentownego wzrostu. Efekt, chcemy, żeby DeeZee w ciągu 2 lat urosło 3-4 krotnie.- Używając sportowej analogii, najgęściej jest zawsze w peletonie. Staraliśmy się i myślę, że ze sporym sukcesem udało nam się w 2020 r. mocno uciec do przodu i dołączyć do grona liderów cyfryzacji, tam jest trochę luźniej. Nie zmienia to faktu, że zawsze wyzwaniem dla lidera jest zachowanie odpowiedniej dozy pokory, po to aby nie rozwtrwonić przewagi. Myślę, że widać, że nie mamy takiego zamiaru i się nie zatrzymujemy.Trzeba mieć oczy dookoła głowy i nieustająco uczyć się od innych. Podglądamy naszych konkurentów, w czym są mocni, ale szukamy też możliwości kooperowania z nimi. Przykładem mogą być wspomniane platformy marketplace.Z dużym optymizmem patrzę na to, co dzieje się na rynku. Nowi, duzi gracze, o których pani wspomniała, pojawiają się w Polsce dlatego, że widzą potencjał w rynku CEE i doceniają jego dynamikę. Z szacunkiem podchodzimy do tej konkurencji, ale bez obaw. Wiemy, jaką prace wykonaliśmy w minionych dwóch latach, jakie zbudowaliśmy procesy i technologie, a co najważniejsze zespół. To jest ogromny kapitał, który pozwala nam patrzeć na każdą konkurencję bez kompleksów.- W kontekście Karl Voegele chciałbym podkreślić, jako grupa przeprowadziliśmy z sukcesem głęboką restrukturyzację tej spółki. Dziś poszukujemy partnera dla zupełnie innej firmy, szczupłej pod względem kosztów centralnych i uporządkowanej, jeżeli chodzi o kwestie procesowe. W 2019, czyli jeszcze w przedpandemicznym roku, to sklepy tej spółki były na plusie, ciążyła centrala. To się zmieniło.- Skupiamy się na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy tu ponad 20 proc. udziałów i jesteśmy zdecydowanym liderem. Mamy świetne koncepty online, omnichannelowe i offprice'owe, które wpisują się w naszą strategią. Dlatego szukamy innych pomysłów dla rynku szwajcarskiego, by móc skoncentrować się na dalszym umacnianiu pozycji w tych obszarach, w których dzisiaj jesteśmy silni i widzimy dalsze możliwości – rentownego - skalowania biznesu.- Z pewnością eobuwie.pl i modivo mają ogromny potencjał. To gwiazdy ecommerce. To z pewnością wygrany koncept 2020 r. - w czasie, gdy cała sprzedaż internetowa rozwija się w szybkim tempie, eobuwie.pl rozwija się w tempie 3x szybszym, jednocześnie podnosząc swoją rentowność.- Chcemy zapewnić spółce paliwo do jeszcze szybszego skalowania biznesu w wielu obszarach i na nowych rynkach. Celem jest też umacnianie pozycji technologicznego lidera.- To zmienia się w czasie i w kontekście kolejnych lockdownów. Moja osobista ocena tego wsparcia na pierwszym etapie pandemii jest niezmiennie dobra. Uruchomiono kilka pragmatycznych, płynnościowych rozwiązań, takich jak dofinansowanie wynagrodzeń czy kredyty z gwarancjami. Co więcej, ta wymierna pomoc dostępna była bardzo szybko, to jest główny element pozytywnej oceny.Sytuacja wyglądała jednak już zupełnie inaczej przy kolejnym, listopadowym lockdownie. Tu najlepiej przemówią liczby. Nasz utracony przychód w tym czasie wyniósł 100 mln zł. Koszty całomiesięcznego funkcjonowania sklepów, wynagrodzeń, które się z tym wiążą, to blisko 40 mln zł. Wsparcie, które dzisiaj na horyzoncie się dopiero klaruje, to jest ok. 8 mln zł.Jak widać są to zupełnie nieporównywalne liczby. Odcięto nam możliwość generowania przychodów, którymi pokrywamy koszty i płacimy za towar, a rekompensata z tego tytułu stanowi de facto klika procent utraconych wpływów.Jeśli chodzi o ostatni lockdown, którego doświadczyliśmy w styczniu, to jest jeszcze za wcześnie na oceny. Utracone w Polsce przychody w tym okresie szacujemy na ponad 100 mln zł i wciąż nie mamy klarowności, z jaką rekompensatą to się będzie wiązać. Tymczasem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jeśli decyzją administracyjną naraża się wybrane części gospodarki na straty, przerzuca się na nie koszty walki z pandemią, to wymaga to refundacji. To jest dla mnie poza wszelką dyskusją.Jeżeli chodzi o same lockdowny, to rozumiem, że było to narzędzie do walki z pandemią. I rozumiem, że ta walka jest sprawą nadrzędną. To czego nie rozumiem, to asymetryczność tych decyzji administracyjnych. Dlaczego odpowiedzialność za wypłaszczanie krzywej zachorowań została zepchnięta tylko na część gospodarki, i tylko część handlu. Dlaczego w lockdownie można było kupić buty w sieci spożywczej działającej w galerii handlowej, gdy w tym samym czasie sąsiadująca z nią sieć obuwnicza została zamknięta. Podobnie nie widzę logiki w tym, że nie można było kupować u nas butów dziecięcych na zimę, ale lampkę nocną w sklepie meblowym już tak.Tłumaczę to tym, że walka z pandemią jest czymś trudnym i rozumiem, że niektóre decyzje nie są optymalne, ale myślę, że trzeba wyciągać wnioski przy wprowadzaniu kolejnych obostrzeń.- Podatek, który jest wprowadzany pod hasłem nakładania obowiązkowych danin na zagraniczne podmioty, które w Polsce unikają płacenia podatku. Tymczasem my jesteśmy polskim podmiotem, który w Polsce płaci średnio 500 mln zł podatków rocznie. Pewnie za 2020 r. mniej, bo zostaliśmy zamknięci na 3 miesiące.Ciężko komentować wprowadzanie tego podatku w momencie, kiedy branża musi odzyskać witalność po kryzysowym roku i po trzech lockdownach.Staram się zrozumieć logikę tego działania. Rozumiem, że ten podatek był wielokrotnie odkładany i to przesuwanie musi się kiedyś skończyć. Ale gorąco apelujemy o ocenę tego, czy to akurat musi być 2021 r., który - jak sama administracja rządowa wskazuje - nadal będzie nacechowany walką z pandemią. Ciężar i koszt tej walki w sposób immanentny został zepchnięty na klika kluczowych branż. Co to będzie oznaczało w praktyce?Weżmy za przykład CCC. Planowaliśmy w Polsce inwestycje rzędu ok. 100 mln zł. To nie są proste inwestycje w sklepy, ale zgodnie z naszą strategią są to inwestycje w cyfrową gospodarkę. Taka jest na marginesie strategia państwa. I tu pojawia się pytanie, czy lepiej, żebyśmy zapłacili dodatkowe 16 mln zł nowego – dodatkowego - podatku, czy lepiej żebyśmy budowali nowoczesne miejsca pracy w obszarze technologii i ecommerce, tworząc z polskiej gospodarki cyfrowego lidera.Niestety pieniądze czarodziejsko się nie rozmnożą. Albo pójdą na inwestycje w cyfryzację i technologie, albo dorzucimy je do tych 500 mln zł, które już teraz płacimy w różnego rodzaju podatkach, i daninach.- Oczekiwałbym pełnej troski o konkurencyjność. Tego, że nie będą podejmowane decyzje o kolejnych lockdownach w odniesieniu do branż, które poprzez swój reżim sanitarny i współdziałanie ze stroną rządową, mogą skutecznie zadbać o bezpieczeństwo w handlu. Jeżeli już takie decyzje będą musiały zapaść, liczę, że będą one symetryczne względem wszystkich branż, a nie będą przesuwać odpowiedzialności tylko na jedną z nich., de facto negatywnie wpływając na warunki równej konkurencji.Poza tym ważne jest wyważenie tych elementów restrykcyjnych z rekompensatą za utracone przychody w związku z decyzjami administracyjnymi. Tutaj potrzebne jest też sprawne negocjowanie z Komisją Europejską zasad udzielania pomocy publicznej, bo one znacznie ograniczają jej wysokości w przypadku pomocy sektorowej. Wprowadzanie dodatkowych restrykcji finansowych w postaci nowych podatków też nie pomaga w momencie, gdy wchodzimy w fazę rekonwalescencji po ciężkiej chorobie 2020 r.Musimy mieć swobodę działania, żeby w tym 2021 r. jako branża, bo nie mówię tylko o CCC, móc się odbudować.