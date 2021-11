CCC już znacznie wyprzedziło sprzedaż sprzed pandemii

Grupa CCC zamyka trzeci kwartał roku obrotowego 2021 (sierpień-październik) najwyższą w historii sprzedażą kwartalną, która sięgnęła 2,1 mld zł. To o 28 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego i o 41 proc. więcej niż w przedpandemicznym 2019 r. - Nie zatrzymujemy się - komentuje kwartalne wyniki Marcin Czyczerski, prezes Grupy CCC. Wkrótce poznamy szczegóły zaktualizowanej strategii rozwoju.

W listopadzie aktualizacja strategii CCC

Grupa eobuwie.pl we wspomnianym okresie pochwaliła się wyższymi o 44 proc. w ujęciu rocznym przychodami, przy czym samo eobuwie.pl wypracowało sprzedaż w wysokości 699 mln zł (+37 proc. rok do roku), a MODIVO 123 mln zł (+113 proc. rdr – dynamika jeszcze wyższa niż w ubiegłym kwartale). Udział sprzedaży tej platformy w Grupie eobuwie.pl wyniósł już 15 proc. (+3 p.p. kwartał do kwartału).Marża brutto Grupy eobuwie.pl istotnie wzrosła, osiągając poziom 45,3 proc. (+1,6 p.p. w ujęciu rocznym). Dynamika kosztów w trzecim kwartale była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Rentowność EBITDA Grupy eobuwie.pl osiągnęła 8,5 proc. - zgodnie z celami strategii GO.22 (narastająco marża EBITDA powyżej 8,5 proc.).- Grupa eobuwie.pl rośnie w siłę zarówno w Polsce, jak i na kluczowych dla jej działalności rynkach europejskich. To efekt koncentracji na kliencie i jego potrzebach. Znamy oczekiwania konsumentów i wdrażamy rozwiązania dostosowane do ich stylu zakupów oraz przyzwyczajeń. Dzięki temu liczba naszych klientów przekroczyła 8 mln i rośnie w dwucyfrowym tempie. W trzecim kwartale wprowadziliśmy dla naszych klientów między innymi takie udogodnienia jak 100 dni na darmowy zwrot w 12 krajach oraz dostęp do esize.me w aplikacji mobilnej na 4 kolejnych rynkach - mówi Damian Zapłata, prezes eobuwie.pl.Dobre wyniki sprzedażowe w okresie od sierpnia do października br. osiągnęły także pozostałe platformy online Grupy. CCC.eu rosło w tempie 54 proc. w stosunku rocznym i stanowiło już 13 proc. udziałów w segmencie CCC (+2,9 p.p. rok do roku). Przychody DeeZee wzrosły o 3 mln zł rdr (+17 proc.).W ramach rozwijania omnichannelowego modelu biznesu, Grupa CCC cyfryzuje sieć stacjonarną i wprowadza rozwiązania łączące kanały online i offline. Po testowym wdrożeniu w około 200 sklepach, spółka rozszerzyła dostępność e-kiosków, na blisko 750 punktów w Europie Środkowej. Dzięki nim klienci salonów otrzymali równoczesny dostęp do oferty online.CCC przypomina także, że jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i jedna z pierwszych w Europie wprowadziła płatności odroczone w sklepach stacjonarnych. Dzięki usłudze PayPo, klienci mogą zabrać buty do domu i zapłacić za nie po 30 dniach.W planach na nadchodzące kwartały spółka ma wprowadzenie kolejnych rozwiązań takich jak, m.in. system OMS, który pozwoli na zintegrowanie zapasu sklepowego z zapasem w centralnym magazynie e-commerce. Zwiększy to dostępność produktów oraz usprawni wysyłki zakupów online bezpośrednio ze sklepów.Zmiany w modelu biznesowym, wynikające z zachodzących zmian w otoczeniu rynkowym, skłoniły Grupę CCC do rewizji strategii GO.22. Szczegóły zaktualizowanej strategii zostaną zaprezentowane jeszcze w listopadzie.CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price.