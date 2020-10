CCC mocno stawia na wzrost sprzedaży internetowej

Od kwietnia 2020 r. sprzedaż za pośrednictwem internetu rośnie w grupie CCC o kilkadziesiąt procent miesięcznie. Tylko we wrześniu był to wzrost o 67 proc. CCC uznało, że będzie to kluczowy segment działalności i postawiło na duży rozwój sprzedaży internetowej.

Wysoki wzrost sprzedaży internetowej prognozowany jest także w październiku 2020 r. Ma on wynieść 83 proc.

Powodem dużego wzrostu sprzedaży internetowej jest pandemia koronawirusa i zmniejszenie obrotów w sklepach stacjonarnych.

CCC zanotowało po trzech kwartałach 2020 r. stratę netto w wysokości 1001,6 mln zł. To efekt lockdownu i zamknięcia centrów handlowych.