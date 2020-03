CCC na dnie. Ale płacze cała branża

Początek tygodnia był fatalny dla notowanych na GPW spółek odzieżowych, które zaliczyły potężne spadki. Antybohaterem sesji było CCC, które zaliczyło spadek o prawie 24 proc. W sumie od początku roku cena akcji firmy handlującej obuwiem spadła o ponad 70 proc.

Handel w niedzielę na ratunek

Dla CCC zakaz handlu to szczególnie mocny cios, bo spółka przeżywa problemy już od dłuższego czasu. Ubiegły rok zakończyła ponad 50 mln stratą, ale - jak wskazują analitycy - największym problemem dystrybutora obuwia jest zadłużenie, które na koniec ubiegłego roku sięgało trzykrotności długu netto do EBITDA. To już był niepokojący poziom (stąd wcześniejsze spadki wyceny spółki), a obecnie przy zakazie handlu i spadających z tego tytułu przychodach może przekroczyć bankowe kowenanty i banki mogą zażądać spłaty kredytów. To sprawia, że przyszłość spółki rysuje się raczej w czarnych barwach.Zobacz też: Wyniki CCC poniżej oczekiwań, spółka zapowiada kolejne inwestycje - Biznes znalazł się dziś w sytuacji bez precedensu, w której prowadzenie normalnej działalności nie jest możliwe - twierdzi Piotr Póltorak, wiceprezes CCC. - Po pierwsze oczekiwalibyśmy przywrócenia handlowych niedziel do końca 2020 roku. Co więcej, naszym zdaniem wskazany byłby czasowy zakaz sprzedaży na krótko na GPW, który z resztą wprowadziły już inne rynki - dodaje.Cios w CCC, ale także w inne spółki branży odzieżowej spadł w najmniej szczęśliwym momencie. - Marzec jest bowiem tym okresem, kiedy firmy wprowadzają nowe wiosenne kolekcje. Styczeń i luty to okres wyprzedaży, dopiero wraz z nowymi kolekcjami firmy liczą na zyski. A w tym roku tak się jednak nie stanie - mówi Adrian Górniak, analityk BDM.Branża ma zatem przed sobą bardzo ciężki czas. - Kluczowym pytaniem jest, jak długo potrwa zakaz handlu, ale ważne jest też to, na ile klienci powrócą do zakupów po jego zniesieniu. Czy nie utrzyma wywołana epidemią awersja do zakupów w centrach handlowych. Pamiętajmy też, że obecna pandemia to początek kłopotów dla gospodarki. Jej efektem będzie zapewne spowolnienie - też na razie nie potrafimy oszacować jak głębokie - należy się więc liczyć ze spadkiem konsumpcji, który też może odbić się na tej branży - mówi Piotr Bogusz, analityk mBanku.Czytaj także: Koronawirus pustoszy globalną gospodarkę