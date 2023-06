CCC nadal generuje straty, choć przychody rosną

Grupa CCC opublikowała raport finansowy za I kwartał 2023 roku. Wynika z niego, że modowa, choć zanotowała wzrost przychodów na poziomie 9 proc., to nadal generuje straty.

Kwartał obrotowy CCC nie pokrywa się z kwartałem kalendarzowym ponieważ trwa od lutego do kwietnia.

Przychody netto ze sprzedaży CCC wyniosły 2,064 mld złotych w I kwartale 2023 roku i były o ok. 9 proc. wyższe niż w I kwartale roku 2022, kiedy wyniosły 1,882 mld. Z kolei strata netto w I kwartale 2023 roku zmalała o ok. 26 proc. w stosunku do I kwartału 2022 roku z 205 do 152 mln zł. Strata na działalności operacyjnej wyniosła w tym okresie 67 mln zł wobec 56,5 mln zł straty przed rokiem.

Najwyższą dynamikę sprzedażową w grupie CCC utrzymuje HalfPrice

W drugim kwartale 2023 roku (do dnia 13.06.2023) Grupa CCC odnotowuje nieznaczny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ujęciu segmentowym, najwyższe w ujęciu rocznym dynamiki sprzedaży utrzymuje HalfPrice, rosnąc o 87 proc., przy wzroście powierzchni handlowej o 47 proc. i wysokiej (+34 proc.) dynamice sprzedaży w sklepach porównywalnych (LFL). Sprzedaż w Grupie Modivo wzrosła o ok. 6 proc. (+36 proc. pod szyldem Modivo oraz -1 proc. w eobuwie) - podaje CCC w raporcie.

Grupa CCC to jedna z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Posiada ok. 90 platform e-commerce i 950 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija także sprzedaż również w segmencie off-price.

Obecnie głównymi udziałowcami spółki CCC są: ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od Dariusza Miłka - założyciela CCC) – (33,33 proc. ogólnej liczby akcji), Allianz Polska OFE (7,26 proc.) i Nationale-Nederlanden OFE (6,20 proc.).

