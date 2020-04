CCC obniży pensje swoim kolarzom przez koronawirusa

Głównym projektem marketingowym grupy CCC jest sponsorowanie drużyny kolarskiej CCC Team, jeżdżącej w grupie 19 najlepszych drużyn świata - World Tour. Szefowie drużyny CCC zapowiedzieli mocne cięcia kosztów, w tym obniżkę pensji zawodników.

Jak mówi Dariusz Miłek, założyciel CCC i przewodniczący rady nadzorczej, kategoria World Tour to kolarska Formuła 1. Dariusz Miłek podkreślał, że obecność marki w zawodowym peletonie to 92 tysiące godzin telewizyjnych transmisji niemal na całym świecie. Na koniec marca 2020 roku grupa CCC była obecna w 29 krajach – w 23 sprzedaż prowadzona jest w przeszło 1200 sklepach stacjonarnych, a w 15 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie ponad 50 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi.W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia.