CCC otworzyło ponownie ok. 100 sklepów poza galeriami handlowymi - poinformowała w środę firma. Zapewniła, że zachowano w nich wymóg jednej osoby na 15 m kw. dla sklepów powyżej 100 m kw. Planuje także otwierać kolejne sklepy i uruchamiać biura.

Otwarcie sklepów wpisuje się - według CCC - w ogłoszony planem stopniowego otwierania gospodarki.

Według Jakuba Grzelaka, dyrektora sprzedaży CCC w sklepach tych zapewniono środki ochrony osobistej. "Do dyspozycji pracowników są płyny dezynfekujące, maseczki jedno- i wielorazowego użytku, a także rękawiczki lateksowe. Przy wejściu do sklepu zostały ustawione dozowniki ze środkiem bakteriobójczym przeznaczone dla klientów wchodzących do naszych salonów. Przy kasach umieściliśmy informatory o utrzymywaniu dystansu oraz rekomendację bezgotówkowej płatności" - poinformował Grzelak. Jak dodał, dla pracowników CCC przygotowano również instrukcje bezpieczeństwa, a także specjalny adres mailowy obsługiwany przez dedykowaną do tego osobę, poprzez który można zgłaszać wszelkie pytania dotyczące obecnej sytuacji.

Przedstawiciel firmy zapowiedział również otwarcie kolejnych sklepów i uruchomienie biur "zgodnie z obowiązującymi wytycznymi krajowymi", choć CCC spodziewa się, że ruch w sklepach będzie przynajmniej na początku dużo niższy niż przed kryzysem.

"Zobaczymy w jakim tempie ten wskaźnik będzie się odbudowywał. Istotnym wskazaniem co do dalszych działań będzie dla nas na pewno również zachowanie konsumentów i ich decyzje zakupowe" - ocenił Grzelak.

Plan łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w marcu w związku z epidemią koronawirusa przedstawiono rząd przedstawił w zeszłym tygodniu. W pierwszym etapie - od poniedziałku zwiększono limit klientów, którzy mogą naraz przebywać w sklepie (jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw., do 100 m kw. - 4 osoby na jedną kasę).

Grupa CCC jest obecna w 29 krajach na świecie, ma ponad 1200 sklepów, należy do niej fabryka obuwia w Polkowicach.