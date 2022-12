CCC sprzedaje coraz więcej, ale pogłębia straty

Grupa CCC miała po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/2023 przychody netto na poziomie 6,68 miliardów złotych wobec 5,5 miliarda złotych przed rokiem. Strata netto wzrosła do 332 milionów złotych.

Grupa CCC miała narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/2023, od 1 lutego do 31 października tego roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 6,681 miliardów złotych wobec 5,508 miliardów złotych w analogicznym okresie roku minionego. W tym okresie spółka zanotowała stratę netto przekraczającą 331,98 milionów złotych podczas gdy przed rokiem strata wyniosła tylko 46,29 milionów złotych.

CCC pilnie potrzebuje ograniczyć zadłużenie ponieważ inwestycje w rozwój realizowane były w oparciu o kredytowanie w bankach. Wysokie koszty obsługi długu w znaczący sposób wpływają na wyniki spółki. W minionym miesiącu odbyło się WZA, podczas którego około 95 procent akcjonariuszy przegłosowało uchwałę o nowej emisji do 11 milionów akcji. Ustalona cena jednostkowa to 36,11 złotych za jeden papier co oznacza, że spółka będzie mogła pozyskać nieco ponad 397 milionów złotych.

Środki z emisji będą przeznaczone głownie na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności, a także na zmianę struktury zadłużenia.

-Grupa CCC jest zadowolona ze sprzedaży na początku czwartego kwartału. Spółka liczy, że przyszły rok, pod względem wyników będzie lepszy i zakłada wzrost przychodów i rentowności- powiedział w jednym z wywiadów prezes Marcin Czyczerski.

W roku obrotowym kończącym się 31 stycznia Grupa CCC powinna osiągnąć 9,0-9,2 miliarda złotych skonsolidowanych przychodów netto podczas gdy wcześniej przewidywano, że będzie to przedział 9,0-10,0 miliardów złotych.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl