CCC sprzedaje coraz więcej i zbroi się na ciężkie czasy

Grupa CCC wciąż zwiększa przychody i to mimo rosnącej presji inflacyjnej. Strata operacyjna firmy jednak też rośnie, ale modowa grupa buduje finansową poduszkę, która ma pomóc jej przejść przez trudny czas.





Grupa CCC podała szacunkowe wyniki finansowe za IV kw. roku obrotowego 2022/23 (listopad 2022 r. - styczeń 2023 r.).

W tym czasie modowa grupa wypracowała 86 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) i 57 mln zł straty operacyjnej.

Sprzedaż wzrosła znacząco, bo aż o 19 proc., zwiększając przychody do 2,4 mld zł i to przy wymagającej zeszłorocznej bazie. Wysoki, 56-proc. udział w sprzedaży utrzymuje e-commerce.

- Za nami bardzo wymagający rok, spodziewamy się, że taki może być również początek tego roku - powiedział cytowany w komunikacie prezes CCC Marcin Czyczerski, podkreślając, że koncentrować się będzie na doskonaleniu modelu omnichannelowej sprzedaży, z wykorzystaniem monetyzacji wcześniej wdrożonych rozwiązań.

- Widzimy jednak, że wiele uwarunkowań ekonomicznych, w których funkcjonujemy, normalizuje się w szybkim tempie, np. koszty w łańcuchu dostaw, kursy walut czy koszty nośników energii. Spadki zaufania konsumenckiego wyhamowały, a ostatnie trzy miesiące pokazują możliwą zmianę trendu. Zwalniająca inflacja i zatrzymanie wzrostu stóp procentowych daje nadzieje na stabilizację otoczenia makroekonomicznego - dodał prezes modowej grupy.

I tak, według opublikowanych szacunków, cała grupa CCC wypracowała w IV kwartale roku obrotowego 2022/23 (listopad 2022 r. - styczeń 2023 r.) 86 mln zł zysku EBITDA, 47 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (skorygowanego m.in. o odpisy) i 57 mln zł straty operacyjnej.

Przed rokiem CCC miało 46 mln zł straty operacyjnej, a zysk EBITDA wynosił 97 mln zł. Skorygowana EBITDA wynosiła 47 mln zł.

Szacunkowe przychody w opisywanym w raporcie okresie wzrosły o 19 proc. do 2,4 mld zł. E-commerce utrzymuje wysoki, ok. 56-proc. udział w tej sprzedaży.

Grupa CCC buduje poduszkę finansową na ciężkie czasy

W związku z turbulentnym otoczeniem biznesowym, w III kwartale 2022 r. grupa CCC ogłosiła roczny plan akumulacji kapitału. Zakłada on szereg działań mających na celu budowanie „poduszki finansowej”– m.in. ograniczenie kosztów, prace nad poprawą konwersji gotówki (w tym rotacji zapasów) czy optymalizację wydatków inwestycyjnych.

Jak podsumowuje firma, efekty tych działań, w IV kwartale wskaźnik kosztów grupy w relacji do przychodów poprawił się o 4,5 p.p. rok do roku, a dynamika kosztów była o ponad połowę niższa od tempa wzrostu przychodów - pomimo inflacyjnego otoczenia biznesowego.

Wyniki obuwniczego CCC napędza e-commerce i aplikacja mobilna

W rozbiciu na segmenty działalności grupy, obuwnicze CCC w IV kwartale wypracowało aż o 21 proc. wyższe przychody w porównaniu do poprzedniego roku, które wyniosły 1 mld zł. Co ważne wynik ten został osiągnięty przy zbliżonym poziomie powierzchni handlowej i poziomie zapasów zredukowanym aż o 32 proc. (najniższa wartość dla CCC od 2016 roku).

Jak tłumaczy firma, jednym z jego kluczowych elementów, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży była aplikacja mobilna, którą pobrało już ponad 10 mln osób i właśnie stała się głównym kanałem sprzedaży online CCC. W omawianym okresie przychody omnichannel/m2 wzrosły o 26 proc. rdr. Jest to już ósmy kwartał z rzędu, kiedy wskaźnik ten notuje poprawę w ujęciu rdr.

W przychodach segmentu coraz większy udział zyskuje ccc.eu (30 proc., +10 p.p. w ujęciu rocznym). Wzrost sprzedaży w tym kanale wyniósł aż 81 proc. rdr.

Przy istotnym wzroście sprzedaży (+21 proc.) i w inflacyjnym otoczeniu biznesowym, w IV 2022 r. szyld CCC obniżył koszty sprzedaży i administracji o 3 proc. rok do roku. Jest to kolejny efekt wdrożonego w 2022 roku programu redukcji kosztów – powiedział Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów w grupie CCC – W minionym kwartale znacząco obniżyliśmy także poziom zapasów, tj. o 481 mln PLN (-32 proc. rdr), co przy dynamicznym wzroście przychodów pozytywnie wpłynęło na rotację (lepsza o 80 dni rdr). W efekcie, znacząco zredukowaliśmy inwestycję w kapitał obrotowy. Jego optymalizacja jest na tę chwilę głównym czynnikiem wpływającym na delewarowanie i poprawę sytuacji bilansowej szyldu.

CCC utrzymuje rentowność operacyjną na zbliżonym rdr poziomie. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe osiągnęła poziom 46 mln zł w porównaniu do 12 mln zł w 2021. Dzięki kolejnemu z rzędu kwartałowi z pozytywnym wynikiem EBITDA oraz znaczącej optymalizacji kapitału obrotowego, segment CCC generuje przepływy pieniężne w pełni pokrywające potrzeby rozwoju HalfPrice.

HalfPrice umacnia wyniki i notuje solidne wzrosty sprzedaży

Najmłodsza marka grupy CCC, modowy HalfPrice w III kwartale osiągnął rentowność operacyjną, a w IV kwartale – jak zwraca uwagę firma - umocnił wyniki. W omawianym okresie przychody Halfprice były wyższe rok do roku aż o 148 proc. i wyniosły 285 mln zł, przy wzroście powierzchni handlowej rdr o 94 proc..

Duży wpływ na wyniki HalfPrice miał wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych (tzw. like-for-like) o 30 proc. w stosunku rocznym. Stało się to głównie za sprawą większej o ok. 40 proc. rdr liczby odwiedzin Klientów.

Duże znaczenie ma także stale rosnąca rozpoznawalność marki, która po niespełna 2 latach od debiutu osiągnęła już 50proc.

Marża brutto szyldu wyniosła 44 proc. i była o blisko 4 p.p. rdr wyższa dzięki rozwojowi współpracy z dostawcami, optymalizacji asortymentu i wielkości zamówień.

- Zbudowaliśmy silne fundamenty, które pozwalają sukcesywnie wzmacniać naszą pozycję na rynku i osiągać bardzo dobre rezultaty. Dziś jesteśmy obecni w 8 krajach, gdzie działa 91 sklepów stacjonarnych. Rok temu w Polsce uruchomiliśmy także sprzedaż online, która już dziś odpowiada za blisko 5 proc. przychodów - powiedział Adam Holewa, prezes HalfPrice.

- Kontynuujemy nasz rozwój, który dostosowujemy do aktualnej sytuacji na rynku handlu. Widzimy, że nasz pomysł na off-price się sprawdza i w 2023 roku chcemy sukcesywnie rozbudowywać sieć sprzedaży - dodał.

W IV kwartał 2022 r. HalfPrice utrzymał wysoką, dwucyfrową rentowność EBITDA (12,6 proc.). W ujęciu kwartalnym urosła ona o 0,3 p.p.

Grupa Modivo będzie podnosić efektywność biznesową

W czwartym kwartale 2022 r. przychody zwiększyła także grupa Modivo do poziomu 1,1 mld zł. To o blisko 7 proc. więcej niż w poprzednim roku. Na wzrost sprzedaży w największym stopniu wpłynął szyld Modivo (+42 proc.) oraz w sieć sklepów hybrydowych eobuwie.pl (+40 proc.).

- Za nami intensywny rok, który był wyzwaniem dla całego sektora e-commerce. Uwzględniając globalne trendy, istotnym priorytetem jest efektywność operacyjna. Kontynuujemy optymalizację kluczowych obszarów takich jak: logistyka, zwroty czy inwestycje w performance marketing - powiedział Damian Zapłata, prezes grupy Modivo.

- Jednocześnie wdrażamy projekty, w których widzimy przyszłość biznesu. Inwestujemy w rozwój sieci retail, uruchamiając kolejne sklepy stacjonarne w Polsce i za granicą (pierwszy sklep w Rumunii, drugi w Pradze) oraz testujemy koncept stref eobuwie.pl w sklepach CCC. Korzystamy także z możliwości, jakie oferuje nasz marketplace, rozszerzając ofertę o nowe kategorie produktowe: beauty oraz home&decor. Zakładamy, że w połączeniu ze zrealizowanymi inwestycjami technologicznymi, m.in. w aplikacje mobilne, nową platformę Magento2 oraz już działającym centrum fulfillmentu dla Modivo w Woli Bykowskiej, pozwoli nam to osiągnąć założone cele - dodał.

W 2023 roku Grupa Modivo realizować będzie plan podniesienia efektywności biznesowej, zakładający dalsze skalowanie biznesu, poprawę marż i ograniczenie kosztów. Płynność i sytuację bilansową Grupy wzmacniać będą działania na rzecz optymalizacji kapitału obrotowego.

