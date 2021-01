CCC szuka inwestora dla eobuwie.pl. Niewykluczona sprzedaż akcji

Grupa CCC analizuje pozyskanie dla eobuwie.pl nowego inwestora, który zasiliłby spółkę e-comerce około 0,5 mld zł kapitału. Jak poinformowała obuwnicza firma, niewykluczona jest sprzedaż w ramach takiej transakcji niewielkiego pakietu istniejących akcji eobuwie. Decyzje co do warunków transakcji mają zapaść w I kwartale 2021 r.

- Pandemia spopularyzowała zakupy online, a my jesteśmy beneficjentem tych zmian. Sklepy stacjonarne eobuwie.pl, czy rozwijany przez nas hybrydowy format Modivo z modą premium, to w naszej opinii sklepy przyszłości, będące awangardą zmieniającego się handlu. Klient oczekuje nowości, ułatwienia w zakupach i przede wszystkim pozytywnych doświadczeń - znajduje to w naszych sklepach. Kanał tradycyjny wspiera rozpoznawalność marki eobuwie.pl i od kilku miesięcy także Modivo. Sprzedaż online natomiast jest i pozostanie naszym core biznesem. Obecna sytuacja rynkowa będzie sprzyjać dalszej rewolucji cyfrowej w handlu i biznesom e-commercowym, takim jak nasz. Szybko dostosowaliśmy logistykę i tryb pracy do nowej normalności. Skanery stóp esize.me zostały udostępnione w aplikacji 2D na smartfonach. Dzięki silnej robotyzacji, automatyzacji w centrum logistycznym w piku zamówień podczas akcji Black Friday wysyłaliśmy powyżej 100 tys. produktów dziennie. Inwestycje w najnowsze rozwiązania logistyczne m.in. maszyny pakujące, technologiczne ułatwienia w zakupach, atrakcyjny produkt i szybkie dostawy to rozwiązania, których nasi klienci mogą być pewni - mówi Marcin Grzymkowski, założyciel i prezes eobuwie.Grupa CCC wypracowała w IV kwartale przychody na poziomie 1,62 mld zł (wyższe o 26 mln rok do roku). W całym 2020 roku było to 5,26 mld zł (-2,5 proc.), w tym 2,46 mld zł z e-commerce (+71 proc.r). Udział e-commerce w łącznych przychodach wyniósł w 2020 roku 47 proc., co oznacza znacznie wcześniejsze zrealizowanie strategicznego celu wyznaczonego na 2022 rok (35 proc.-40 proc.).