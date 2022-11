CCC szykuje potężny zastrzyk gotówki

Akcjonariusze CCC zgodzili się dofinansowanie spółki poprzez nową emisję. Obuwniczy gigant usiłuje wyjść z trudnego kryzysu.

Grupa CCC to jedna z największych europejskich spółek obuwniczych. W III kwartale jej sprzedaż sięgnęła rekordowych 2,4 mld zł.

Jednak mimo rosnących przychodów, modowy gigant boryka się z kryzysem, wynikającym głównie z potężnego zadłużenia, którego obsługa jest coraz trudniejsza.

Spółka dogadała się z bankami, obligatariuszami i pozyskała właśnie potężne dokapitalizowanie.

Grupa CCC to jedna z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i 950 sklepów w 28 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija także sprzedaż również w segmencie off-price.

CCC mierzy się z kryzysem. W pięć lat wyparowało 10 mld zł wartości spółki

Jeszcze w 2018 r. obuwniczy gigant, notowany na GPW od 2004 r., były gwiazdą warszawskiego parkietu. Przy cenie akcji sięgającej prawie 300 zł wartość spółki wyceniana była na ok. 12 mld zł. Dziś papiery CCC są ośmiokrotnie tańsze, co oznacza, że wartość modowego biznesu stopniała o 10 mld zł do nieco ponad 2 mld zł.

Co stało się w ciągu tych niespełna pięciu lat? Z poziomu konsumenta na przestrzeni tych lat widać tylko rozwój – rewolucja technologiczna w sklepach stacjonarnych, nowe formaty, gigantyczny rozwój omnichannelu i nowe segmenty biznesowe, takie jak off-price.

Jednak przez ostatnich 5 lat branża, w której działa CCC przeszła niespotykane wcześniej w historii kryzysy, takie jak pandemia, która zamroziła na wiele miesięcy handlowy biznes czy teraz wojna w Ukrainie, której skutki odczuwa cała gospodarka. Po drodze CCC zaliczyło też kilka nieudanych decyzji biznesowych, takich jak inwestycje na szwajcarskim i niemieckim rynku.

To wszystko sprawiło, że choć CCC sprzedaje coraz więcej, to sytuacja finansowa modowego biznesu jest bardzo trudna i firma musi szukać oszczędności, optymalizacji, a także dokapitalizowania, które pozwoli jej wyjść z opałów.

CCC sprzedaje coraz więcej, ale bez oszczędności się nie obędzie

Jak wynika z danych finansowych, CCC sprzedaje coraz więcej. Przychody za III kwartał 2022 roku (sierpień-październik) były wyższe o 18 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i sięgnęły 2,4 mld zł. Rekordowa sprzedaż to element strategii firmy, w której wzrost przychodów jest nadrzędnym celem.

Jednak realizacja tej strategii okazuje się bardzo kosztowna, a obsługa zaciągniętego na rozwój zadłużenia staje się coraz trudniejsza.

W III kwartale skorygowana EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) była o 18 proc. niższa niż przed rokiem (197 mln zł), a zysk operacyjny spadł o 70 proc. do 21 mln zł.

Dlatego CCC próbuje dostosować swój biznes do ciężkich czasów, co oznacza oszczędności, cięcie inwestycji i – przede wszystkim – pozyskanie dodatkowe dofinansowania.

Jak podkreślał na konferencji wynikowej prezes CCC Marcin Czyczerski, dla firmy nadchodzi teraz czas mądrego wzrostu poprzez intensyfikację a nie ekstensyfikację działalności.

Te działania mają pomóc w poprawie płynności firmy. Jednak CCC przede wszystkim musi podjąć rękawicę i spróbować uporać się ze swoim zadłużeniem, którego obsługa w dobie rosnących stóp procentowych, przygniata biznes.

W tym celu ostatnich tygodniach modowa grupa przeprowadziła szereg działań, mających na celu poprawę sytuacji.

Najpierw CCC porozumiało się z obligatariuszami w sprawie odroczenia wykupu obligacji i poluzowania warunków emisji. Firma dogadała się także z bankami ws. zmiany terminów spłaty kredytów i redukcji zadłużenia.

Warta 0,5 mld zł emisja ma pomóc CCC w poprawie płynności

Teraz zapadła kolejna kluczowa dla finansów spółki decyzja. Walne zgromadzenie CCC przegłosowało decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o 500 mln zł w drodze emisji łącznie do 14 mln akcji serii L oraz serii M, z pozbawieniem wszystkich akcjonariuszy w całości prawa poboru. Zgodnie z uchwałą cena emisyjna akcji nowej emisji byłaby ustalona na poziomie 36,11 zł.

Wnioskodawcą podwyższenia kapitału była spółka Ultro, należąca do Dariusza Miłka, głównego akcjonariusza CCC. Wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji nowej emisji nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu. Spółka Dariusza Miłkawyraziła intencję objęcia, bezpośrednio lub przez wskazany przez siebie podmiot, do maksymalnej liczby akcji serii L, w tym co najmniej liczby akcji wynikających z realizacji prawa pierwszeństwa, co zapewniłoby spółce finansowanie udziałowe w kwocie około 500 mln zł, z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki.

Pozyskane w ten środki ma pomóc CCC ustabilizować finanse. Spółka chce przeznaczyć je na kapitał obrotowy i finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania w kontekście wysokich stóp procentowych i dążenia spółki do obniżenia zadłużenia.

