2023 rok to dla Modivo rok zapomnienia o problemach. Jeżeli sytuacja na rynkach będzie pozytywna, to pod koniec 2024 r. jego debiut giełdowy jest absolutnie możliwy – zadeklarował wiceprezes grupy CCC Karol Półtora.







Modivo to spółka z grupy CCC, specjalizująca się w sprzedaży odzieży, obuwia i akcesoriów. Skupia dwie marki internetowe – Modivo i eobuwie.pl.

CCC planowało wprowadzić ją na giełdę w latach 2022 – 2023. Plany te pokrzyżowało jednak niesprzyjające otoczenie dla debiutów giełdowych.

Sama firma też pracuje nad swoim biznesem, zwłaszcza upłynnieniem nagromadzonych zapasów. To właśnie ten niesprzedany towar miał być głównym powodem spadku o 3 punkty procentowe rok do roku marży brutto w grupie Modivo w III kwartale 2023 r.

Przychody grupy Modivo w tym czasie spadły o 4 proc. do 953 mln zł, co firma tłumaczy wpływem wymagającego otoczenia konkurencyjnego, koniecznością odbudowy popytu oraz opóźnionego niesprzyjającymi warunkami pogodowymi początku sezonu.

- 2023 rok to dla Modivo rok zapomnienia o problemach. Liczymy, że 2024 będzie normalnym rokiem z normalną marżą brutto i rentownością, kosztami dostosowanymi do poziomu zapasów – mówił na konferencji wynikowej wiceprezes grupy CCC Karol Półtorak.

Ten czas osłabienia rynkowego firma wykorzystuje na poprawę różnych aspektów biznesu, czy to w obszarze technologii, wizerunku czy programów lojalnościowych. Wszystkie te działania mają pozwolić na to, by w przyszłym roku wrócić do tematu debiutu giełdowego.

Modivo obecne jest na 20 europejskich rynkach, w największych polskich aglomeracjach prowadzi także sprzedaż stacjonarną.