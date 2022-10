CCC tonie w długach, przyjęta strategia rozwoju okazała się kosztowna

Strata odnotowana przez CCC w I półroczu 2022/2023 wyniosła 252,9 milionów złotych, podczas gdy rok temu wyniosła ok. 64 milionów złotych. Spółka negocjuje z bankami przedłużenie finansowania.

Z danych opublikowanych w raporcie półrocznym za okres od 1 lutego do końca lipca tego roku wynika, że CCC zaczyna poważnie odczuwać spowolnienie gospodarcze oraz rosnące koszty bieżącej działalności.

CCC pilnie potrzebuje nowego finansowania swojej działalności

Do tego dochodzą wydatki związane z rozwojem sieci HalfPrice. Przy wysokim koszcie obsługi kredytów bankowych spadająca sprzedaż pokazuje, że w najbliższym okresie spółka może mieć poważne problemy finansowe.

W I półroczu 2022 roku przychody wyniosły 4,26 miliarda złotych co oznacza wzrost o 23 procent w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednak ten wzrost odnotowano w pierwszych miesiącach, obecnie klienci kupują znacznie mniej. W tym czasie strata jednostki dominującej przekroczyła 252 miliony złotych wobec 64 milionów straty przed rokiem.

- W czwartym kwartale tego roku i w pierwszym kwartale 2023 roku będą prowadzone rozmowy z bankami w sprawie przedłużenia ważności finansowania dla wymagalności zapadających do końca czerwca 2023 roku. Do kluczowych działań zarządu należeć będzie przedłużenie finansowania grupy w ramach Umowy Wspólnych Warunków Finansowania, w tym w części dotyczącej gwarancji płynnościowej BGK do limitu 250 milionów, które wygasają 30 października tego roku - czytamy w komentarzu zarządu spółki do opublikowanych wyników

Nowa emisja akcji o wartości 500 milionów złotych powinna poprawić kondycję finansową spółki

Przedłużenie podpisania umowy planowane jest na 29 października, ale pozwala to tylko na chwilowy oddech. Dlatego na 17 listopada zostało zwołane NWZA CCC w sprawie podniesienia kapitału. Na wniosek głównego akcjonariusza Ultro, który jest podmiotem zależnym od Dariusza Miłka. Głosowane ma być podwyższenie kapitału o 500 milionów złotych z przeznaczeniem pozyskanych środków na kapitał obrotowy. Jednak warunkiem dojścia do skutku tej operacji zasilenia finansowego jest przeprowadzenie nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru dla akcjonariuszy.

CCC na koniec lipca miało 960 sklepów stacjonarnych, a także platformy sprzedażowe online w Polsce oraz 28 krajach Europy i bliskiego Wschodu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl