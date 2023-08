CCC ułatwia zakupy w swoich sklepach

CCC i HalfPrice wprowadzają multibrandową kartę podarunkową, która pozwoli na zakupy w obu tych sklepach jednocześnie.





Dzięki multibrandowej karcie podarunkowej CCC x HalfPrice klienci zyskują dostęp do oferty obu sklepów jednocześnie. Co więcej, środki znajdujące się na karcie mogą zostać przez nich wykorzystane w dowolny sposób. To do kupującego należeć będzie decyzja, czy i jaką część kwoty przeznaczy na zakupy w danym szyldzie.

- Tworząc omnichannelowe rozwiązania naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie klientom wygody zakupów. Korzystamy przy tym, tak jak w przypadku karty podarunkowej, z synergii naszych szyldów. Chcemy, aby klienci mogli w pełni korzystać z bogatej i różnorodnej oferty grupy CCC – gdzie chcą, jak chcą i kiedy chcą - mówi Jakub Grzelak, dyrektor zarządzający ds. retail w CCC.

Zgodnie z sprzedażowym modelem omnichannel grupy CCC, karty podarunkowe można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży CCC i HalfPrice – w sklepach stacjonarnych oraz online.

- W naszym portfolio obecnie znajduje się ponad 3 000 marek. Oferta obu szyldów obejmuje liczne kategorie produktowe, w tym m.in.: odzież, obuwie, torby, akcesoria, artykuły spożywcze, zabawki czy wyposażenie i dodatki do domu. Jeśli dodamy do tego możliwość realizacji karty podarunkowej w dowolnym momencie, miejscu i czasie – zarówno online jak i stacjonarnie – mamy fantastyczne rozwiązanie na świetny prezent - dodaje Joanna Czyżewska, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży w HalfPrice.

Kartę podarunkową CCC x HalfPrice Klienci mogą doładować kwotą od 50 aż do 2 000 złotych. Jest ona ważna 24 miesiące od daty zakupu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl