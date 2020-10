CCC z miliardową stratą

CCC zanotowało po trzech kwartałach stratę netto w wysokości 1001,6 mln zł. To efekt lockdownu i zamknięcia centrów handlowych.

CCC zakończyło pierwsze trzy kwartały miliardową startą netto.

Spadek przychodów nie był jednak aż tak znaczący - jedynie 3,4 proc. wobec III kw. 2019.

Władze spółki mają nadzieję, że jej kondycję poprawi intensywny rozwój segmentu e-commerce.

Po trzech kwartałach 2020 roku grupa CCC ma 3 641,5 mln przychodów ze sprzedaży, co stanowi spadek o 4,3 proc. rok do roku. Spółka tłumaczy, ze był on spowodowany spadkiem przychodów w segmencie detalicznym o 29,3 proc, czyli o 762,7 mln zł – co jest oczywistym efektem wprowadzonego wiosną lockdownu i zamknięcia galerii handlowych.



Ten spadek został częściowo zrekompensowany dynamicznym wzrostem obrotów – aż o 64 proc. w segmencie e-commerce. - Inwestujemy przede wszystkim w umacnianie segmentu e-commerce. W strategii GO.22 ustaliliśmy cel 35-40 proc. udziałów online w łącznej sprzedaży Grupy w 2022. Dziś wiemy, że możemy ten cel zrealizować szybciej, de facto już w 2020 r. Sprzyjają temu z jednej strony gwałtowana zmiana zachowań konsumentów, a z drugiej dynamicznie rozwijane przez nas platformy cyfrowej sprzedaży – mówi Karol Półtorak, wiceprezes CCC ds. rozwoju i strategii.



- W świetle tego, będziemy adekwatnie dostosowywać powierzchnię handlową, redukować liczbę i średnią wielkość sklepu CCC, uelastyczniać umowy najmu, inaczej myśleć o rozwoju powierzchni. Jednocześnie, postępować będzie dalszy proces cyfryzacji istniejących sklepów i polepszania tam customer experience. Granica między offline a online już u nas nie istnieje. CCC to teraz CzynneCalyCzas - dodaje.

Eobuwie wciąż pozostaje motorem napędowym sprzedaży internetowej w Grupie CCC, ale inne platformy coraz więcej ważą w łącznych przychodach (23 proc.). W III kwartale udział CCC.eu w przychodach e-commerce Grupy wzrósł do 11 proc. (z 3 proc. rok wcześniej).



Strata na działalności operacyjnej wyniosła po trzech kwartałach 495,2 mln zł, w porównaniu do 92,8 mln zł zysku przed rokiem. Strata netto wyniosła 1001,6 (strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 991,8 mln zł), wobec 148,3 mln zł straty przed rokiem.



W samym trzecim kwartale Grupa CCC miała 63,8 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 32,7 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 1,2 mln zł wobec 45,9 mln zł zysku przed rokiem.



W komunikacie prasowym CCC podkreśla, że grupa odnotowała bardzo dobre otwarcie czwartego kwartału 2020. W październiku dynamika przychodów przyspieszyła w stosunku do trzeciego kwartału, a przez większość miesiąca wpływ drugiej fali pandemii na działalności biznesową był niewidoczny.



- Podobnie jak w przypadku pierwszej fali pandemii, do bieżącej sytuacji podchodzimy jak do wyzwania, które nas umocni i uodporni. Nasze strategiczne cele pozostają aktualne – cyfryzacja, wzmacnianie e-commerce, rozbudowa oferty produktowej i zrównoważony rozwój – mówi cytowany w komunikacie Dariusz Miłek, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej CCC.