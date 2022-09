CCC zbroi się w kryzysie. Dariusz Miłek wyłoży pół miliarda złotych

Grupa CCC planuje nową emisję akcji w kwocie do 0,5 mld zł, co ma wzmocnić bilans odzieżowej spółki w obliczu kryzysu, z którym mierzyć się musi branża. Inicjatorem emisji jest Dariusz Miłek, twórca i główny akcjonariusz CCC, który zgłosił intencję objęcia jej w całości.

CCC może wyemitować do 14 mln akcji imiennych serii L z ceną emisyjną 35,16 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Decyzję w sprawie podwyższenia kapitału podejmie walne zgromadzenie CCC, zwołane na 28 października. Walne zostało zwołane na żądanie spółki Ultro, należącej do Dariusza Miłka. To założyciel CCC, wieloletni prezes firmy, a obecnie jej główny akcjonariusz, pełniący funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

Pół miliarda wsparcia od głównego akcjonariusza Dariusza Miłka dla CCC

Jak możemy wyczytać w komunikacie dotyczącym projektu uchwał, cena emisyjna akcji serii L ma być ustalona na poziomie 35,16 zł za sztukę, tj. na poziomie aktualnej ceny rynkowej, rozumianej jako średnia z kursów akcji spółki z zamknięcia trzech sesji notowań giełdy w dniach poprzedzających dzień zwołania NWZ.

14 mln akcji po 35,16 zł za sztukę da spółce zastrzyk w postaci 492,2 mln zł.

Inflacja, ceny energii, spowolnienie gospodarcze uderzają w sektor handlu

Jak tłumaczy grupa CCC, emisja jest odpowiedzią na wyzwania zmiennego otoczenia biznesowego.

„Biznes, w tym sektor handlu ponownie przechodzi przez turbulencje, które można porównać do pandemii. Obecne wyzwania dla konsumentów i firm to inflacja, galopujące ceny energii, konieczność oszczędzania i słabszy sentyment. Grupa CCC w celu zmitygowania wpływu tych czynników na kondycję i rozwój spółki, podejmuje szereg działań wzmacniających m.in. swój bilans i strukturę średnioterminowego finansowania. Jednym z jej właśnie ogłoszonych komponentów jest planowana nowa emisja akcji w kwocie do 0,5 mld zł” - wyjaśnia w komunikacie CCC.

Takie wzmocnienie finansowe spółki będzie możliwe dzięki zaangażowaniu głównego akcjonariusza Dariusza Miłka, który zgłosił intencję objęcia jej w całości.

Grupa CCC wśród innych, stabilizujących działań w obliczu kryzysu wymienia także optymalizację planów rozwojowych, redukcję kapitału pracującego oraz bazy kosztowej. Firma zastrzega jednak, że kierunek przyjętej w ubiegłym roku strategii GO.25 pozostaje niezagrożony.

Szczegóły dotyczące planowanej emisji akcji zostaną przedstawione podczas najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaplanowanego na 28 października 2022 roku.

