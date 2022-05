CCC zwiększa przychody, ale i straty

W pierwszym kwartale 2022 roku (luty-kwiecień) Grupa CCC wypracowała 1,9 mld zł przychodów (wzrost o 33 proc. rok do roku). Mimo tego wzrostu grupa powiększyła stratę netto w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku. Poinformowała również o sprzedaży swojego biznesu w Rosji.

Grupa CCC zanotowała wzrost przychodów o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku

CCC zanotowało w pierwszym kwartale stratę w wysokości 205,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku grupa była na minusie 174, mln zł.

Grupa poinformowała o sprzedaży swojego biznesu w Rosji, gdzie poprzez podmiot zależny miała 39 sklepów.

Grupa CCC zanotowała wzrost przychodów o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku – wyniosły one 1882 mln zł wobec 1420,1 mln zł w pierwszym kwartale obrachunkowym. - Dynamiczny wzrost odnotowały wszystkie segmenty Grupy – zarówno w obszarze full-price, jak i off-price – czytamy w komunikacie spółki.

Znaczący udział w przychodach, na poziomie 55 proc., utrzymał e-commerce. Miniony okres w Grupie CCC to także kolejny, skokowy wzrost marży brutto ( wzrost o 4 pkt proc.5,4 p.p.), która osiągnęła poziom 49 proc.

– Ostatni kwartał pokazał, że mimo zmiennego otoczenia rynkowego potrafimy wypracowywać wzrosty – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC. – Po trudnym lutym i pierwszej połowie marca, popyt w handlu zaczął się stabilizować, a kwiecień był najlepszym sprzedażowo miesiącem minionego okresu. Pomimo wysokiej bazy zeszłorocznej, w trwającym drugim kwartale widzimy wysoką dynamikę przychodów (wzrost 35 proc. rok do roku). Co więcej, kwartał do kwartału przyspiesza także tempo wzrostu sprzedaży e-commerce (wzrost 48 proc. rok do roku) - dodaje.

Lepsza sprzedaż, kłopot z zyskami

Lepsze wyniki sprzedażowe i wyższe przychody nie przełożyły się jednak na poprawę wyników finansowych. CCC zanotowało w pierwszym kwartale stratę w wysokości 205,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku grupa była na minusie 174, mln zł.

CCC jest jednak zadowolona z rozwoju poszczególnych segmentów grupy. Dynamiczne tempo rozwoju prezentuje szyld HalfPrice, który wraz z początkiem maja obchodził swoje pierwsze urodziny. Na koniec pierwszego kwartału 2022 osiągnął on 119 mln zł przychodów, co stanowi 6 proc. udziału w sprzedaży całej Grupy. Sieć obecna jest już na 7 rynkach, posiada 67 sklepów stacjonarnych, a od końca ubiegłego roku w Polsce działa również e-commerce HalfPrice.

Obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln zł. Szyld stawia na rozwój oferty odzieżowej oraz współpracę z platformami typu marketplace.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2022 grupa Modivo, do której należą szyldy eobuwie.pl oraz Modivo, odnotowała 915 mln zł przychodów. Dynamika sprzedaży ( wzrost 19 proc. rok do roku) i rentowność EBIDTA (6,6 proc.), istotnie wyróżniała się na tle branży. Wysoką dynamikę w analizowanym okresie wygenerował szyld Modivo, osiągając wzrost sprzedaży o 68 proc. rok do roku (do poziomu 162 mln zł), podczas gdy eobuwie.pl wypracowało przychody na poziomie 745 mln zł (wzrost o 12 proc. rok do roku).

Koniec biznesu w Rosji

Nieco wcześniej przed publikacją raportu CCC poinformowało również o sprzedaży swojego biznesu w Rosji, gdzie grupa prowadziła działalność poprzez 39 sklepów w ramach spółki zależnej.

– W następstwie nieuzasadnionej i niesprowokowanej agresji Rosji na Ukrainę, zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu dostaw na rynek rosyjski oraz wstrzymaniu rozwoju CCC w Rosji poprzez zaniechanie planów ekspansji oraz konsekwentne ograniczanie planowanej działalności operacyjnej. Ostatecznie, spółka zależna w Rosji został zbyta poza Grupę CCC po dniu bilansowym, 17 maja 2022 r. – czytamy w komunikacie. Firma nie informuje, kto jest nowym właścicielem sieci przemianowanej na markę obuv.

Już 25 lutego (dzień po ataku na Ukrainę) Grupa CCC decydowała o wstrzymaniu dostaw na rynek rosyjski. W drugiej połowie marca zamknęła wszystkie sklepy w Rosji. Kraj ten odpowiadał za 2 proc. obrotów spółki. Inwestycje, które chciałaby przeprowadzić na rynku rosyjskim, firma przekieruje na wzmocnienie pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

