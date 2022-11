CCC zwiększa przychody i pilnie szuka oszczędności kosztowych

Z opublikowanych przez Grupę CCC szacunkowych danych za III kwartał 2022 roku (sierpień-październik) wynika, że jej przychody netto ze sprzedaży wzrosły do 2,41 miliarda złotych.

Grupa CCC podała w komunikacie, że w III kwartale 2022 roku, czyli za okres od sierpnia do końca października, jej przychody netto wzrosły rok do roku o 18 procent do 2,41 miliarda złotych. W tym czasie zysk operacyjny wyniósł 21 milionów złotych, a EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) 197 milionów złotych.

Przed rokiem EBITDA wynosiła 196 milionów złotych a zysk operacyjny 73 miliony złotych. Udział kanału online w sprzedaży całej grupy wyniósł 51,7 procent, co oznacza wzrost o 4,3 procent rok do roku.

- Te turbulentne czasy wymagają proaktywnej postawy. Dlatego w trzecim kwartale "zmapowaliśmy" również szereg działań na najbliższe 12 miesięcy, dzięki którym budujemy odporność grupy. Nasz plan zawiera między innymi ponad 300 milionów złotych oszczędności kosztowych, dalsze prace nad konwersja gotówki, optymalizacją wydatków inwestycyjnych czy pozyskanie zewnętrznego finansowania - oznajmił prezes CCC Marcin Czyczerski

W podziale na na segmenty biznesowe sprzedaż CCC w III kwartale wyniosła 1,14 miliarda złotych, co daje wzrost o 2 procent. Przychody sieci sklepów HalfPrice wyniosły 258 milionów i były o 214 procent wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Grupa Modivo wypracowała ponad 1 miliard przychodów, czyli o 23 procent więcej niż przed rokiem. Złożyło się na to 779 milionów złotych marki e-obuwie i 229 milionów złotych platformy Modivo.

- Dodatkowo chcemy w istotnej części spłacić nasze zobowiązania finansowe, co pozwoli na wzmocnienie bilansu i redukcję kosztów związanych z ich obsługą. Przez te i inne działania tworzymy finansową poduszkę powietrzną dla organizacji, która na dzisiejsze czasy jest niezbędna - stwierdził Marcin Czyczerski

