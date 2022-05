Chińczycy przejęli sklepy LPP w Rosji i zaczęli sprzedawać to samo

Nowy właściciel dawnych sklepów Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay w Rosji, przejętych od polskiej firmy LPP, otworzył je na nowo. W ofercie ponownie otwartych salonów znalazły się ubrania marek należących do polskiej spółki, które pozostały w przejętych sklepach i w magazynach.

Polska spółka odzieżowa LPP, do której należą marki Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, sprzedała chińskiej firmie swoją spółkę zależną RE Trading OOO, odpowiedzialną za działalność sklepów na terenie Rosji.

"Sklepy należące do niedawna do LPP zostały otwarte ponownie, m.in. w moskiewskim centrum handlowym Aviapark" - poinformował 20 maja rosyjski portal Kommersant.

Niektóre ze sklepów początkowo otwierano pod starymi szyldami, inne zaś dokonały symbolicznej zmiany nazwy. Polega ona na skróceniu dotychczasowych nazw: sklepy Reserved działają jako Re, Sinsay - jako Sin, Mohito - jako M, a Cropp - jako Cr.

Wszystko dogadane jest z Chińczykami

Sprzedawane są w nich oryginalne kolekcje z metkami, które można było kupić w placówkach LPP przed ich zamknięciem w marcu, w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Czytaj: LPP zamknęła we wtorek ostatni swój sklep w Rosji

- Mamy gwarancję, że będą te same kolekcje, cały asortyment, wzornictwo, standardy jakości, wszystko zostanie zachowane. Nie spodziewamy się odpływu klientów z powodu zmiany właściciela i nazwy. Na rynku masowym nie jest tak ważne, co jest napisane na metce, to nie Louis Vuitton - tłumaczy w rozmowie z rosyjskim portalem Fontanka szef centrum handlowego w Sankt Petersburgu Maxim Lewczenko.

- W kwestii towaru wszystko dogadane jest z Chińczykami - dodaje.

LPP pozbywając się rosyjskiego biznesu przekazała nowemu właścicielowi, że sprzedaje swoją rosyjską sieć sklepów wraz z prawem do "wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej". Dotyczy to więc także ubrań na sklepowych wieszakach i zapasów towaru w magazynach.

Transakcja sprzedaży nie obejmowała natomiast praw do marek.

