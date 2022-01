Chińska platforma odzieżowa Shein idzie na nowojorską giełdę

Chińska platforma odzieżowa Shein wraca do planu wejścia na giełdę w Nowym Jorku, a jej założyciel rozważa zmianę obywatelstwa, podaje Reuters. Chodzi o to, by ominąć surowe zasady dla IPO w Chinach.

