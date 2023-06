Chiński lider fast fashion znalazł ciekawy sposób na powrót do Indii

Shein, cyfrowy gigant segmentu "szybkiej mody", powróci na indyjski rynek, głównie dzięki partnerstwu z Reliance Retail, detalicznym ramieniem imperium Mukesha Ambaniego, jednego z dwóch najbogatszych Indusów. To może być inspiracja dla polskich firm.

Shein, podobnie jak inni pochodzący z Chin cyfrowi giganci, został trzy lata temu niemal z dnia na dzień wyrugowany z indyjskiego rynku.

Mimo ustabilizowania stosunków politycznych między Nowym Delhi i Pekinem, powrót na indyjski rynek nie jest łatwy.

Shein obecny jest również na polskim rynku. Rozbudowuje swoje centrum logistyczne pod Wrocławiem.

Firmy zawarły umowę licencyjną, na mocy której Shein będzie miał udziały w przyszłych zyskach od sprzedaży za pośrednictwem platformy Ambaniego. Do tego Reliance zobowiązał się do pomocy w organizacji produkcji dla Shein. Oba przedsiębiorstwa liczą, że dzięki wspólnej organizacji łańcuchów dostaw małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa w Indiach będę szyły nie tylko na rynek wewnętrzny, ale i na eksport. Umowa w tym kształcie ma podobno „błogosławieństwo” indyjskiego rządu.

Indyjsko-chiński alians biznesowy chce podbić rynki

Pierwszym celem tego indyjsko-chińskiego aliansu biznesowego jest dominacja w indyjskich miastach średniej wielkości, gdzie najistotniejszą rolę odgrywa cena produktu. Obecnie w segmencie mody e-commerce spółki Reliance mają ok. 15 proc. rynku, Flipkart (Myntra) należący do Walmartu – ok. 60 proc., a Amazon musi zadowolić się piątą częścią tortu. Wedle branżowego portalu techcrunch bezpośrednią konkurencją dla Reliance/Shein będzie Meesho, wspierany przez japoński Softbank, celujący w ten sam segment rynku.

Indie są obecnie trzecią największą gospodarką cyfrową świata pod względem liczby użytkowników sieci, ustępując jedynie Chinom i USA. Wartość rynku e-commerce urosła do 50 mld dolarów w 2022 r., według danych firmy konsultingowej Bain. Dlatego ani amerykańskie, ani chińskie koncerny cyfrowe nie mogą sobie pozwolić na nieobecność nad Gangesem i Jamuną.

Powrót chińskiego biznesu na indyjski rynek nie jest łatwy

Od 2021 roku produkty Shein były dostępne w Indiach za pośrednictwem Amazona.

Na innym kluczowym dla Shein rynku, jakim jest USA, firma także napotyka na rosnące problemy. Dwupartyjna kongresowa Komisja USA-Chiny ds. Przeglądu Gospodarczego i Bezpieczeństwa (zwana USCC) opublikowała w maju raport na temat chińskich firm zajmujących się handlem elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem Shein.

Szczegółowo przedstawiono w nim zarzuty dotyczące wykorzystywania przez nie pracy przymusowej i naruszania praw własności intelektualnej. Shein uwikłany jest także w procesy o naruszenie własności intelektualnej kilku amerykańskich marek modowych.

Shein, broniąc się przed spodziewanym ruchem Waszyngtonu, zapowiedział już otwarcie fabryki w Meksyku. Ten zaś jest stroną umowy o wolnym handlu z Kanadą i USA (USMCA, dawniej NAFTA), co ułatwić może dostawy na rynek amerykański oraz utrudnić pozbycie się firmy z USA. Układ z induską firmą Ambaniego może zapewnić dalsze rozszerzenie bazy produkcyjnej oraz odsunąć oskarżenia o wykorzystywanie pracy przymusowej.

Przykład umowy Shein i Reliance może być inspiracją dla polskich przedsiębiorców chcących wejść na rynek indyjski. Zdobycie wpływowego i zaufanego partnera lokalnego może być kluczem do sukcesu. Podobną zresztą drogą kroczą od dawna amerykańscy giganci – Apple swój pierwszy sklep w Indiach otworzył w tym roku w centrum handlowym należącym do spółki ze stajni Ambaniego.

