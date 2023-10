Ciepła jesień dała się we znaki obuwniczemu potentatowi

Grupa CCC poprawia wyniki, jednak ciepła jesień odbiła się na sprzedaży. Obuwniczy gigant kontynuuje zaciskanie pasa.

Grupa CCC poprawiła wyniki w pierwszej połowie roku obrotowego 2023/2024.

Początek trzeciego kwartału przyniósł jednak spadki sprzedaży a wszystko przez... zbyt ciepłą jesień.

Dla CCC zaczyna się teraz najintensywniejszy sprzedażowo i wynikowo okres trzeciego kwartału, jednak obuwniczy gigant zamierza kontynuować działania oszczędnościowe we wszystkich szyldach.

Grupa CCC opublikowała wyniki za pierwszą połowę roku obrotowego 2023/2024 (1 lutego 2023 - 31 sierpnia 2023). W tym okresie modowa grupa poprawiła wyniki.

I tak strata netto grupy CCC wyniosła od lutego do sierpnia tego roku 137,1 mln zł w porównaniu do 256,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny wyniósł 12,3 mln zł w porównaniu do straty w ubiegłym roku na poziomie 25,2 mln zł. Przychody z kolei wzrosły do 4,49 mld zł z 4,26 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Ciepła jesień odbiła się na wynikach sprzedaży na początku III kwartału

Jednak początek jesieni i trzeciego kwartału okazał się trudny dla modowej grupy, gdyż przez ciepłą aurę wyniki sprzedaży były niższe, niż można było się spodziewać.

Od początku sierpnia sprzedaż w całej grupie CCC spadła w ujęciu rok do roku o 4 proc. Najmocniej spadki widoczne były w obuwniczym segmencie, gdzie sprzedaż CCC była niższa o 12 proc., a eobuwie aż o 15 proc. Lepiej radziły sobie modowe szyldy. Halfprice zwiększył sprzedaż o 48 proc. a Modivo o 4 proc.

Firma tłumaczy spadki utrzymującym się wpływem osłabionej i powoli odbudowującej się siły konsumenta, a także… wyjątkowo ciepłą pogodą.

„Do końca września bieżącego roku sprzedaży nowej kolekcji jesienno-zimowej towarzyszyły skrajnie niesprzyjające warunki pogodowe – ponadprzeciętnie wysokie temperatury, wpływające wprost na skłonność zakupową klientów (traffic w sklepach CCC niższy we wrześniu o 23 proc. rdr)” - tłumaczy w raporcie firma.

Przed CCC najintensywniejszy okres. W planach kontynuacja oszczędności

Jednak ochłodzenie, które przyszło wraz z początkiem października daje nadzieje na poprawę wyników.

„Grupa CCC obserwuje przyspieszenie dynamiki sprzedaży. W pierwszym tygodniu października przychody Grupy CCC wzrosły o 9 proc. w ujęciu rok do roku, w tym: CCC - bez zmiany rdr, HalfPrice +51 proc., eobuwie +5 proc., Modivo +22 proc.” – wylicza CCC

Grupie sprzyja także otoczenie rynkowe, w tym m.in. aprecjacja złotego i niższe koszty frachtu, co pozwala CCC prognozować dalsze umocnienie marży brutto w szyldzie CCC. W grupie Modivo marża – zgodnie z przewidywaniami firmy - pozostanie pod wpływem kontynuowanego procesu optymalizacji zapasów.

Firma wchodzi teraz w kluczowy sprzedażowo i wynikowo okres trzeciego kwartału, jednak – jak zapewnia zarząd w raporcie – zamierza kontynuować działania oszczędnościowe we wszystkich szyldach.

Na koniec lipca 2023 r. zadłużenie grupy CCC wynosiło 2,08 mld zł.

Grupa CCC to obecnie największy gracz na rynku obuwniczym w regionie Europy Środkowej. Firma ma w swojej sieci łącznie 987 sklepów stacjonarnych pod takimi szyldami, jak CCC, HalfPrice, eobuwie i MODIVO, zlokalizowanych w zdecydowanej większości w centrach i galeriach handlowych, a także liczne platformy sprzedażowe online w Polsce oraz 28 krajach Europy i Bliskiego Wschodu.

Od 2004 r. CCC jest notowana na warszawskiej giełdzie a największym akcjonariuszem firmy jest obecnie Ultro, podmiot zależny od Dariusza Miłka, twórcy obuwniczej potęgi CCC i od maja tego roku jej prezesa.