Crowdfunding pomoże w rozwoju polskiej marki zegarków

Balticus, polski producent zegarków, prowadzi crowdfundingową emisję akcji, dzięki której chce pozyskać 2 mln zł. - Pieniądze przeznaczymy na przygotowanie nowych, limitowanych modeli, a także na badania i rozwój oraz udział w targach czy wystawach - mówi WNP.PL Bartosz Knop, założyciel i prezes Balticusa.

Unikalność w cenie

Balticus większość zegarków sprzedaje w Polsce, ale są one dostępne także w Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Singapurze.- Polskie produkty na świecie są kojarzone pozytywnie; nie wszystkie modele sygnujemy jako wyprodukowane w Polsce, ale ich liczbę będziemy zwiększać - deklaruje Bartosz Knop.Balticus informuje, że produkcję większości części zleca w Chinach lub w Hongkongu, a mechanizmy w jego zegarkach pochodzą od producentów japońskich lub szwajcarskich. Zegarki w znakomitej większości składane są - i czasem serwisowane - w salonie zegarmistrzowskim w Gdyni.- Dzięki pracy przy składaniu, projektowaniu, serwisowaniu, możemy znakować nasze zegarki jako „Made in Poland” - tłumaczy spółka.Najtańszy, damski zegarek Balticus kosztuje niecały 1000 zł., najdroższe męski model - 3150 zł. Celem spółki jest rozszerzenie oferty o droższe modele - w przedziale ok. 6-7 tys. zł.Rynek zegarków jest bardzo konkurencyjny, działa na nim wielu producentów z prawie całego świata.- Pawie każdy segment cenowy obsadziły marki globalne i duzi gracze. My chcemy się oprzeć na innym modelu, a mianowicie na unikatowości i produkcji niewielkich serii zegarków. Sprzedajemy ok. 1000 sztuk rocznie, więc ta niebanalność dla niektórych klientów jest bardzo ważna – przekonuje Bartosz Knop.