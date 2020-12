Ćwierć miliarda zysku. LPP odzyskuje stabilność

Przychody grupy LPP w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21 wzrosły niemal o 5 proc. r/r i wyniosły ponad 2,4 mld zł. Spadek sprzedaży za 9 miesięcy br. o 11,4 proc. był niższy od spodziewanego. W tym czasie zysk netto był nieco wyższy od ubiegłorocznego i wyniósł prawie 247 mln zł.

Spodziewać się najgorszego

760 mln zł inwestycji

Na 14 proc. r/r wzrost sprzedaży w Europie miały wpływ dobre wyniki odnotowane w krajach bałtyckich i na Bałkanach oraz w Rumunii.Z kolei późniejsze przywrócenie funkcjonowania centrów handlowych w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie oraz ponowne wejście na Białoruś z własną siecią sklepów, przyniosło grupie wzrost sprzedaży w tym regionie o 6 proc. r/r.Kolejny kwartał z rzędu zobowiązania handlowe stanowiły dla LPP źródło finansowania zapasów. Te wciąż utrzymują się na niższym poziomie r/r pomimo 33 proc. spadku sprzedaży stacjonarnej w sklepach porównywalnych w okresie od lutego do października.W trzecim kwartale ich poziom był niższy o 12 proc. r/r i o 22 proc. w przeliczeniu na m2. To efekt przesunięcia w dostawach towaru, ograniczenia zamówień na sezon jesień/zima oraz wysokiej sprzedaży w sklepach internetowych. Istotną rolę w efektywnym zarządzaniu zapasami w 2020 r. odegrał także projekt Defrost, który w okresie pierwszego lockdownu pozwolił na uwolnienie towaru z salonów na potrzeby sprzedaży w kanale e-commerce.- Dzięki odrobionej pracy domowej z pierwszego lockdownu i przygotowaniom do drugiej fali epidemii, przetrwaliśmy ten najbardziej nieprzewidywalny czas. Spodziewaliśmy się najgorszego, ale jednocześnie dużo nauczyliśmy się w zakresie zarządzania towarem, wykorzystania technologii i optymalizacji logistyki. W efekcie, planujemy powrócić do poziomu zatowarowania sprzed pandemii. Kluczowe projekty IT i zabezpieczenie poduszki finansowej pozwoliły nam też na powrót do długofalowych planów oraz inwestycji w rozwój i logistykę, które – mamy nadzieję – zapewnią nam bezpieczeństwo przy różnych scenariuszach rynkowych – komentuje Przemysław Lutkiewicz.- Równie ważne dla nas jest to, że pomimo miesięcy nastawionych na przetrwanie, nie zmieniliśmy postanowień w obszarze zrównoważonego rozwoju LPP i zamierzamy niezmiennie kontynuować nasze plany w tym zakresie – dodaje.Na tegoroczne inwestycje spółka planuje przeznaczyć łącznie 760 mln zł. Będzie to przede wszystkim selektywny rozwój sieci sprzedaży, szczególnie młodszych marek na wschodnich rynkach, gdzie firma nadal dostrzega potencjał rozwojowy dla sklepów tradycyjnych.Spółka planuje także kontynuować inwestycje w biura i projekty IT. Ostatnie miesiące 2020 roku to również powolne odmrażanie projektów wspierających logistykę. W tym zakresie kluczowa dla firmy będzie budowa nowego centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Nowy obiekt, którego uruchomienie zaplanowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku, wzmocni dotychczas dostępne moce operacyjne sieci zaopatrzenia i dystrybucji gdańskiej spółki.Firma wraca również do planów wejścia na nowy rynek i otwarcia w 2021 roku salonów wszystkich marek w Macedonii Północnej.LPP sprzedając dziś stacjonarnie kolekcje na 25 rynkach, w tym w takich stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.Posiada sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 29 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 265 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty.LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki.Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.