Czarne chmury nad LPP

Po udanych sześciu miesiącach 2021 r. LPP przygotowuje się na trudny koniec roku. - Widzimy, że nad naszą firmą gromadzą się znów czarne chmury - mówił podczas konferencji wynikowej wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.

Omnichannel i rozwój na zagranicznych rynkach

Kolejnym, jego zdaniem, zagrożeniem dla wyników, są wspomniane opóźnienia towarów. Wiceprezes przytoczył ekstremalny przypadek, z którym miała firma do czynienia, gdy kontener z planowaną na lipiec dostawą kostiumów kąpielowych, dotarł dopiero we wrześniu. Praktycznie już po sezonie.- Wierzymy, że te turbulente czasy uda się przejść - podsumował wiceprezes LPP.Firma w długiej perspektywie widzimy szanse w rozwoju modelu omnichannelowego, który okazał się sprzyjającym czynnikiem wobec niekorzystnej koniunktury rynkowej i zmian wywołanych pandemią. Zgodnie z przyjętą strategią polski producent odzieży rozwija e-commerce i równolegle wzmacnia sprzedaż tradycyjną.Sieć stacjonarna LPP na koniec drugiego kwartału przekroczyła 2000 sklepów, a od września objęła 26. rynek – Macedonię Północną. Spółka wkroczyła również na nowy, 31. rynek online - debiutując w Bułgarii.W ślad za rozwojem potencjału sprzedażowego podążają inwestycje w obszarze logistyki – w lipcu spółka uruchomiła nowy, dwukrotnie większy magazyn w Rosji, który potroi wydajność obsługi e-commerce w tym kraju.- Wzmacniamy naszą pozycję na rynkach o największym potencjale sprzedażowym. Widzimy, że ta strategia ma uzasadnienie w wynikach sprzedaży – nasza pozycja na rynkach zagranicznych jest coraz silniejsza, czego odzwierciedleniem jest blisko 60-proc. udział eksportu w przychodach grupy. Równolegle do dynamicznego wzrostu za granicą cały czas jesteśmy zadowoleni z wyników w Polsce, gdzie notujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Tutaj z kolei widzimy potencjał do rozwoju w retail parkach w mniejszych miastach. Martwi nas jednak zaostrzająca się sytuacja wzrostu liczby zakażeń na całym świecie, co w wielu krajach może wkrótce oznaczać przywrócenie blokady sprzedaży stacjonarnej – dodaje Przemysław Lutkiewicz.LPP poszerza też bazę kolekcji o kolejne modele - np. przeznaczone dla matek i dzieci, żeby sprostać nowym wymaganiom klientów.Spółka konsekwentnie podtrzymuje swoją politykę dywidendową i zamierza dzielić się zyskiem z akcjonariuszami przez kolejne lata.LPP to polskie rodzinne przedsiębiorstwo od prawie 30 lat zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. W portfolio LPP znajduje się pięć marek - Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Sieć sprzedaży firmy obejmuje całą Polskę, kraje Europy Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Bałkany i Bliski Wschód.