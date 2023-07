Czeski gigant e-commerce obiera adriatycki kurs. Z Polski

Rynki chorwacki i słoweński stały się miejscem ekspansji dla platformy e-commerce Packeta Poland. Pomimo niewielkiego potencjału ludnościowego rynki tych dwóch małych adriatyckich państw są atrakcyjne ze względu na duże możliwości rozwoju tego sektora.

Packeta Poland, cyfrowa platforma dla e-commerce uruchamia bezpośrednią linię logistyczną do rynków adriatyckich, tj. Słowenii oraz Chorwacji. To działanie umożliwi e-commerce’owi dostawę przesyłek z Polski nawet w ciągu 2-3 dni. Oznacza to, że działające nad Wisłą e-sklepy mogą konkurować nie tylko produktami, ale też kosztem i czasem dostawy.

Linia logistyczna powstała w Chorwacji i Słowenii daje możliwość łatwego wejścia na te rynki dla polskiego giganta e-commerce

-Rynki adriatyckie przez wiele lat były traktowane po macoszemu przez polskie e-commercy, jednak w ostatnim czasie obserwujemy zgoła odmienny trend. Przedstawiciele e-sklepów zaczęli zauważać w tych krajach ogromny potencjał do rozwoju, który jednak był często blokowany przez zbyt długie czasy dostaw. Słoweńcy i Chorwaci oczekują, że otrzymają przesyłkę w maksymalnie 3-4 dni, a polskie e-sklepy nie mogły tego zapewnić – stwierdziła Justyna Andreas, dyrektorka zarządzająca w Packeta Poland.

- Aby to zmienić, uruchomiliśmy bezpośrednią linię logistyczną z Polski do Słowenii oraz Chorwacji. Dzięki temu paczki docierają do konsumentów w nawet 2-3 dni. Trasa bez przeładunków to także niższy koszt wysyłki i zwrotu oraz mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia paczki –dodała Andreas.

Oczy polskiego e-commercu zwróciły się ku Adriatykowi ze względu na duże możliwości działania na tych rynkach

Jeszcze w 2017 r. słoweńska wartość e-handlu wynosiła 537 mln dolarów USD, by w rekordowym 2021 r. osiągnąć 967 mln dolarów. Z kolei w Chorwacji według szacunków „E-commerce Report 2022” nastąpił wzrost częstotliwości zakupów oraz wartości koszyka w ostatnich latach. Według badań, 68 proc. mieszkańców tego adriatyckiego kraju kupuje online przynajmniej raz w miesiącu (wobec 53 proc. w 2020 r.), a średnia wartość koszyka wynosi 91 dolarów USD (w kategorii odzież – 69 dolarów, elektronika – 148 dolarów, dom i ogród – 169 dolarów). Najczęściej kupowane są produkty z kategorii ubrania (39 proc.), elektronika (14 proc.), kosmetyki (12 proc.) oraz dom i ogród (12 proc) – podaje wyniki Packeta Poland.

Z perspektywy firmy rynki Chorwacji i Słowenii są również atrakcyjne ze względu na niższe koszty wejścia niż rynki Europy Zachodniej.

Packeta to cyfrowa platforma dla e-commerce założona w 2010 roku w Czechach przez Simonę Kijonkovą jako spółka Zásilkovna. Firma świadczy usługi logistyczne dla sklepów internetowych.

Obecnie Packeta działa w 6 krajach, w tym w Polsce, skąd realizuje dostawy do 34 krajów, posiada ponad 9 000 własnych punktów odbioru, 92 000 punktów partnerskich i współpracuje z ponad 32 000 sklepów internetowych. W 2021 roku obsłużyła 73 mln przesyłek.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl