Czy najbogatszy Europejczyk prał brudne pieniądze?

Po ukazaniu się we francuskiej prasie informacji o tym, że jednostka resortu gospodarki analizująca przypadki pranią brudnych pieniędzy prowadzi postępowanie w sprawie ewentualnego naruszenia prawa przez prezesa LVMH Bernarda Arnaulta do sprawy odniosła się jego adwokatka.

Według francuskiego dziennika Le Monde, który ujawnił na swoich łamach, w minionym tygodniu tę informację, paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy przez rosyjskiego oligarchę Nikołaja Sarkisowa

W tej sprawie pojawił się wątek związany z transakcją nabycia przez spółki powiązane z głównym akcjonariuszem i prezesem spółki LVMH Bernardem Arnaultem. Sprawą zainteresowali się specjaliści ze specjalnej jednostki tak zwanego wywiadu finansowego Tracfin, który działa w strukturach resortu gospodarki.

Według dziennikarzy w 2018 roku miliarder Nikołaj Sarkisow nabył we francuskich kurorcie alpejskim Courchevel 14 nieruchomości, w tym także działki, od 14 osób fizycznych w ramach złożonej struktury spółek zarejestrowanych we Francji, Luksemburgu i na Cyprze.

Rosyjski miliarder sprzedał nieruchomości w alpejskim kurorcie co mogło doprowadzić do wyprania pieniędzy

Po załatwieniu wszystkich formalności z udziałem notariuszy i prawników w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy wszystkie nieruchomości zostały wystawione na sprzedaż. Nabywcą była spółka, której pośrednim właścicielem był prezes LVMH. Wartość transakcji wyniosła wówczas 18,3 miliona euro.

- Zamiana ostatecznego beneficjenta nabytych nieruchomości zazwyczaj maskuje dokładne pochodzenie środków na zakup oraz może odzwierciedlać chęć ukrycia, kto na tej operacji zarobił - twierdzą śledczy z Tracfin.

Do sprawy odniosła się adwokatka Jacqueline Laffont reprezentująca interesy Bernarda Arnaulta, która w liście przesłanych do agencji AFP pisze: - Operacja zakupu mieszkań i działek została przeprowadzona w celu umożliwienia rozbudowy hotelu Cheval Blanc należącego do luksusowej sieci zarządzanej przez LVMH w Courchevel. Jest ona znana i została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym we Francji prawem i była wsparta licznymi opiniami prawnymi.

Prezes i główny akcjonariusz LVMH Bernard Arnault padł ofiarą domniemanych podejrzeń o udział w nielegalnej transakcji nabycia nieruchomości

W dodatkowym oświadczeniu można przeczytać także, że bardzo trudno poważnie sobie wyobrazić, że Bernard Arnault, który przez 40 lat budował największą francuską i europejską firmę, jest najbogatszym Europejczykiem dopuściłby się prania pieniędzy w celu rozbudowania hotelu.

Sprawa ma charakter bardzo delikatny i pośrednio rzuca złe światło na spółkę będącą symbolem luksusu i francuskiego sukcesu eksportowego na rynkach światowych. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach nastąpi przyspieszenie działań mających na celu wyjaśnienie ewentualnego prania brudnych pieniędzy.