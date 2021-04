Dariusz Miłek uruchamia nową sieć sklepów

Obuwniczy potentat grupa CCC uruchamia nową sieć handlową w kategorii off-price. Będą to sklepy z produktami znanych marek w atrakcyjnych cenach. HalfPrice, bo pod takim szyldem już 4 maja wystartują pierwsze punkty w nowym koncepcie, będą oferować odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. HalfPrice będzie konkurować z TK Maxx.

- Otwieramy nowy rozdział w historii działalności grupy CCC. Wierzę, że HalfPrice błyskawicznie zbuduje i ugruntuje swoją pozycję na rynku, a spółce zagwarantuje zawarcie interesujących partnerstw i synergii, które zaprocentują w przyszłości. Model biznesowy sieci umożliwia konsekwentne zwiększenie bazy produktowej, która będzie zapewniać wysokiej jakości asortyment przy jednocześnie atrakcyjnych cenach - dodaje Marcin Czyczerski, prezes CCC.Uruchamiając sklepy typu off-price na polskim rynku CCC wchodzi w bezpośrednią konkurencję z siecią TK Maxx, która już od lat sprzedaje znane marki w dyskontowych sklepach. Jednak HalfPrice nie poprzestanie jedynie na sklepach stacjonarnych. Grupa CCC deklaruje, że już jesienią jej nowy format zadebiutuje także w sieci.- Tworząc HalfPrice korzystaliśmy z potencjału oraz doświadczenia grupy CCC. Zgodnie ze strategią GO.22 od dłuższego czasu optymalizujemy sieć stacjonarną CCC. Zmniejszamy liczbę sklepów pod tym szyldem, a także ich format do 500-800m2, a jednocześnie pracujemy nad tym, by stawały się one coraz bardziej cyfrowe. Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z najmu. Tę przestrzeń handlową, wydzieloną w ramach restrukturyzacji CCC, przeznaczamy właśnie na HalfPrice. Pozwoli nam to zwiększyć przychód z metra kwadratowego, a klientom dostarczyć bogatą, interesującą ofertę - mówi Karol Semik, dyrektor ekspansji grupy CCC.- Nasze plany są ambitne, ale jesteśmy przekonani, że uda się nam je zrealizować także dzięki atrakcyjnym lokalizacjom, które wybraliśmy wspólnie z partnerami po stronie centrów handlowych. Sklepy HalfPrice to interesujący nowoczesny koncept, który jeszcze bardziej uatrakcyjni ofertę galerii handlowych - dodaje.Kolekcja marek w HalfPrice będzie stale powiększana.- Dzięki skali przedsięwzięcia, jakim jest otwarcie kilkudziesięciu salonów HalfPrice, klienci mogą liczyć na bardzo zróżnicowaną ofertę – będzie ona uzupełniana kilka razy w tygodniu. Jestem przekonana, że nasze portfolio zaspokoi gusta nawet najbardziej wybrednych poszukiwaczy okazji, a jasny i przejrzysty układ sklepu będzie sprzyjał satysfakcjonującym zakupom - twierdzi Joanna Czyżewska, dyrektor działu sprzedaży HalfPrice.Otwarciu nowej sieci towarzyszy kampania reklamowa, stworzona przez fotografa Antona Gottloba oraz reżysera Daniela Jaroszka. Przed obiektywem stanęło wielu modeli i modelek, m.in Anna Jagodzińska.