Decathlon stawia na polską siatkówkę. Duży kontrakt sponsorski

Marka Decathlon będzie sponsorem Polskiej Ligi Siatkówki. W ramach współpracy gigant wywodzący się z Francji będzie widoczny na wszystkich boiskach zawodowych lig siatkarskich w Polsce. To największy kontrakt sponsorski w historii Decathlon Polska.

Współpraca pomiędzy Marką Decathlon a Polską Ligą Siatkówki – zarządzającą PlusLigą i TAURON Ligą, najważniejszymi rozgrywkami ligowymi w naszym kraju, jest dużym wydarzeniem na rynku sponsoringu sportowego.

Spółka Polska Liga Siatkówki powstała w 200 roku, będąc jedną z pierwszych zawodowych lig sportowych w naszym kraju. W tym momencie zarządza rozgrywkami PlusLigi, TAURON Ligi, TAURON 1. Ligi Mężczyzn. Wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej organizuje i zarządza rozgrywkami o TAURON Puchar Polski oraz jest organizatorem AL-KO Superpucharu Polski i Mistrzostw Polski Oldboyów.

Największy kontrakt sponsorski w historii Decathlon Polska

Decathlon w najbliższych sezonach będzie widoczny na bandach led, boiskach i ekranach w trakcie wszystkich meczów ligowych, a także dużych wydarzeń organizowanych przez PLs, jak Superpuchary Polski czy turnieje finałowe Pucharów Polski, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Obie firmy mają w planach także szereg niestandardowych akcji promujących siatkówkę oraz aktywność.

– Współpraca z Polską Ligą Siatkówki to bardzo ważny krok na drodze marki Decathlon – mówi Nils Swolkien, CEO Decathlon Polska. – Chcemy popularyzować sport w naszym kraju, a siatkówka to jedna z najbardziej utytułowanych dyscyplin w Polsce. Mamy już mocnego ambasadora indywidualnego - Kubę Kochanowskiego, a współpraca z ligą to dla nas szansa na regularne docieranie do fanów siatkówki w całej Polsce – dodaje Swolkien.

Francuska marka jest gigantem na polskim rynku, sponsorsko umacnia pozycję

Marka Decathlon od lat aktywnie wspiera sport, ma także w swojej historii wiele akcji związanych z siatkówką. Jej ambasadorem jest w naszym kraju Jakub Kochanowski, mistrz świata w siatkówce, gracz Asseco Resovii Rzeszów, marka była także obecna na ostatnim memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Na świecie ambasadorami Decathlon są tak uznani siatkarze, jak Antoine Brizard, Alessia Orro czy Tijana Bošković, a firma stale rozwija swoją ofertę skierowaną do świata siatkówki.

– Bardzo się cieszę, że będziemy współpracować z tak uznaną na świecie marką, jaką jest Decathlon – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Zarządzamy ligami, które są jednymi spośród najlepszych na świecie. Nasze klubowe drużyny wygrywają europejskie puchary, grają w nich gwiazdy reprezentacji Polski i światowej siatkówki. Nasza renoma w sporcie, nie tylko polskim, stale rośnie. Siatkówka to najwyższy poziom sportowy, bezpieczeństwo i świetna zabawa w halach, sport który przyciąga całe rodziny. Myślę, że wspólnie z firmą Decathlon staniemy się jeszcze lepsi, a obie marki znajdą swoje drogi, które przyniosą im wymierne korzyści – zauważa prezes.

Decathlon to wywodząca się z Francji siec sklepów sportowych oferujących sprzęt i akcesoria dla pasjonatów każdego sportu. Pierwszy sklep Decathlon powstał w 1976 r. we Francji. W Polsce pierwsze otwarcie miało miejsce w 2001 r. na warszawskim Targówku.