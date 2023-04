Dobra luksusowe mają wzięcie. Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego

Francuski koncern dóbr luksusowych LVMH podał wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Szacowany zysk netto przekroczył 21 miliardów euro i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 17 procent.

Kilka dni temu francuski koncern dóbr luksusowych LVMH przekroczył próg 400 miliardów euro kapitalizacji na paryskiej giełdzie. To pierwszy taki przypadek dotyczący spółki ze Starego Kontynentu. Pomimo spowolnienia gospodarczego wydatki na modę, zegarki, alkohole i kosmetyki rosną w kolejnych kwartałach od zakończenia pandemii Covid-19.

Z komunikatu giełdowego wynika, że LVMH w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie nieco ponad 21 miliardów euro, co oznacza wzrost wobec analogicznego okresu roku minionego o 17 procent.

Największy udział w tym wzroście miał dział mody, dodatków i galanterii skórzanej. W skład grupy LVMH wchodzą między innymi: dom mody Christian Dior, Celine, Fendi, Louis Vuitton. Łączna sprzedaż przekroczyła ponad 10 miliardów euro, to o 18 procent więcej niż w pierwszym kwartale minionego roku.

Bardzo dobre wyniki osiągnęły także należące do grupy LVMH sklepy i drogerie działające pod marką Sephora oraz sieć placówek bezcłowych na lotniskach. Łącznie sprzedaż wyniosła 4 miliardy euro, co oznacza wzrost o 30 procent rok do roku. Największy wzrost zanotowano na Bliskim Wschodzie, a także w Chinach i Hongkongu, gdzie był w tym czasie największy ruch pasażerski.

Dział sprzedaży zegarków przyniósł 2,6 miliarda euro, czyli 10 procent więcej rok do roku, a oferta alkoholi, zwłaszcza szampanów Veuve Cliquot, Moet&Chandon i Cheval, dała 1,7 miliarda euro przychodów, czyli o 3 procent więcej rok do roku.

