Dobry kwartał CCC

Grupa CCC podsumowała pierwszy kwartał tego roku. Zanotowała w nim wzrost przychodów o niemal jedną trzecią i marży brutto o połowę.

Grupa CCC wygenerowała 1,9 mld zł przychodów, co oznacza blisko 32 proc. wzrostu rok do roku.

Segment CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 790 mln zł, co stanowi wzrost o przeszło 40 proc. rok do roku.

Najmłodszy koncept grupy, HalfPrice, w pierwszym kwartale 2022 r. wypracował przychody w wysokości 118 mln zł.

W pierwszym kwartale roku finansowego 2022 r. (luty-kwiecień) Grupa CCC wygenerowała 1,9 mld zł przychodów, co oznacza blisko 32 proc. wzrostu rok do roku. Ponad połowę tej kwoty (55 proc.) stanowił e-commerce, osiągając tym samym poziom 1 mld zł (wzrost o 16 proc. rok do roku).

– Miniony kwartał to kumulacja wyzwań w zakresie siły zakupowej konsumentów: echa kolejnej fali pandemii, wojna w Ukrainie, niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne – a w szczególności mająca wpływ na portfele klientów wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe. Jako Grupa CCC pozostajemy pod ich nieuniknionym wpływem, ale dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom, jesteśmy na nie dzisiaj dużo bardziej odporni. Ostatni kwartał pokazał, że nawet w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym potrafimy wypracowywać wzrosty i szybko reagować na zmieniające się otoczenie zewnętrzne – powiedział Marcin Czyczerski, prezes Grupy CCC.

Segment CCC wygenerował w ubiegłym kwartale przychody w wysokości 790 mln zł, co stanowi wzrost o przeszło 40 proc. rok do roku. Sprzedaż w bieżącym roku jest o 3 proc. wyższa w porównaniu z przychodami wypracowanymi przez ten szyld w analogicznym kwartale 2019 roku (tj. nieobarczonym pandemią), pomimo mniejszej o ponad 3 proc. powierzchni handlowej.

CCC bardziej cyfrowe

– Od ponad dwóch lat sukcesywnie zmieniamy sklepy CCC - dopasowując ich powierzchnię i czyniąc je coraz bardziej cyfrowymi. Ten model się sprawdza. Dziś sprzedaż z m2, w porównaniu z 2019 rokiem, jest wyższa już o ok. 30 zł, tj. o 6 proc. - dodaje Marcin Czyczerski.

Najmłodszy koncept grupy, HalfPrice, w pierwszym kwartale 2022 r. wypracował przychody w wysokości 118 mln zł. Obroty DeeZee w okresie omawianego kwartału kształtowały się na podobnym do zeszłorocznego poziomie i wyniosły 26 mln zł.

Marża brutto Grupy wzrosła w ubiegłym kwartale o 5,9 p.p. rok do roku oraz 2,4 p.p. kwartał do kwartału, osiągając bardzo wysoki poziom 49,2 proc. Na wzrost marży grupy w największym stopniu wpłynęła jej poprawa rok do roku o blisko 10 p.p. w segmencie CCC.

Zysk brutto na sprzedaży grupy wyniósł blisko 928 mln zł (wzrost o 50 proc. rok do roku). Dynamika kosztów w minionym okresie była zbliżona do tempa wzrostu przychodów. Należy przy tym zaznaczyć, że w ujęciu kwartał do kwartału odnotowano zmniejszenie poziomu kosztów SG&A o ok. 32 mln zł, co przekłada się na spadek o ok. 3 proc.

Odbudowa rentowności po pandemii

– Równolegle do inwestycji w strategiczny rozwój, sukcesywnie odbudowujemy rentowność operacyjną po pandemii. Pomimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, poprawiliśmy wynik operacyjny o 56 mln zł rok do roku. W kolejnych kwartałach, będziemy dalej, konsekwentnie wypracowywać wzrosty – dodaje Kryspin Derejczyk, wiceprezes zarządu ds. finansowo-księgowych w Grupie CCC.

Pierwszy kwartał 2022 r. Grupa CCC zakończyła marżą EBITDA na poziomie 5,8 proc., co stanowi wzrost o 3,4 p.p. rok do roku).

– Liczmy na uspokojenie sytuacji na rynku i większą stymulację popytu. Kwiecień był dużo mocniejszym pod tym względem miesiącem niż pierwsza połowa kwartału i mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma– powiedział Marcin Czyczerski.

