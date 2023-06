Dr Irena Eris odwołuje debiut na giełdzie

Zarząd Dr Irena Eris wraz z oferującymi akcje podjęli decyzję o odwołaniu oferty publicznej z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

- W ostatnich dniach odbyliśmy szereg spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Nasz model biznesowy, doświadczenie i strategia rozwoju spotkały się z dużym uznaniem. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zapisy inwestorów indywidualnych. Finalnie podjęliśmy jednak decyzję o odwołaniu oferty publicznej. Przy obecnych warunkach, jeśli chodzi o rynek pierwotny, nie mogliśmy ustalić ceny oferowanych akcji na satysfakcjonującym nas poziomie - powiedział Paweł Orfinger, prezes spółki Dr Irena Eris.

- Nasza firma prężnie się rozwija w kraju i za granicą. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Emisja akcji i pozyskane z niej środki miały pozwolić nam na skokowe zwiększenie skali, przede wszystkim poprzez akwizycje i ekspansję na rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że kierunek naszego rozwoju pozostanie ten sam. Przeanalizujemy natomiast tempo realizacji tego planu i dostępne możliwości jego sfinansowania - dodał Orfinger.



Decyzja o odwołaniu oferty publicznej sprawia, że zapisy złożone na akcje przez inwestorów indywidulanych zostaną uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o odwołaniu oferty - głosi komunikat.

Oferta publiczna spółki Dr Irena Eris miała obejmować łącznie do 12,5 mln akcji, w tym 11 mln akcji nowej emisji i 1,5 mln akcji istniejących. Cena maksymalna akcji została ustalona na 12,8 zł za sztukę.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cały pakiet akcji Dr Irena Eris został wyceniony na 160 milionów złotych

Z emisji nowych akcji Dr Irena Eris chciała pozyskać około 140 mln zł.

Według optymistycznego scenariusza pierwsze notowanie akcji oraz praw do akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miało odbyć się około 20 lipca.

W ramach oferty zaoferowanych miało być łącznie 12,5 miliona akcji, z czego 11 milionów stanowić miały akcje nowej emisji, a 1,5 miliona akcji sprzedanych miało być przez dotychczasowych akcjonariuszy - Fundację Rodziny Ireny Eris. Cena maksymalna została ustalona na 12,8 złotych za jedną akcję, co oznacza, że cały pakiet został wyceniony na 160 milionów złotych.

Zgodnie z zapisem zawartym w prospekcie emisyjnym z całej oferowanej puli inwestorzy indywidualni mieli otrzymać maksymalnie 10 procent akcji, a inwestorzy instytucjonalni 90 procent akcji. Analitycy są zgodni, że przy tak małej ilości akcji redukcje będą bardzo wysokie.

Pierwotnie debiut giełdowy spółki Dr Ireny Eris planowany był na połowę 2022 roku. W marcu tamtego roku w Komisji Nadzoru Finansowego złożono prospekt emisyjny wraz z niezbędnymi załącznikami.

Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę i ogólny brak sentymentu rynków finansowych do giełd w całej Europie sprawił, że odwołano przygotowania do emisji.

We wrześniu minionego roku przewodniczący rady nadzorczej Henryk Orfinger w rozmowie z WNP.PL powiedział wprost: - To nie jest czas na debiut giełdowy, znamy wartość naszych aktywów, spółka nie potrzebuje pilnie nowych środków, chcemy poczekać, aż nadejdzie odpowiedni moment i wówczas do sprawy powrócimy.