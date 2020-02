Duże zmiany w radzie nadzorczej Vistula Retail Group

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Vistula Retail Group dokonało zmian w radzie nadzorczej spółki. Funduszom emerytalnym udało się umieścić w niej swoich kandydatów, Jerzy Mazgaj stracił natomiast bliskiego sojusznika.

Odejście cenionego przez rynek fachowca zostało odebrane przez rynek z dużym niepokojem. Obawy wzmogły się po decyzji rady nadzorczej z drugiej połowy stycznia, która upoważniała przewodniczącego – czyli Jerzego Mazgaja, do przeprowadzenia rekrutacji do zarządu. Fundusze obawiały się, że zmiany we władzach spółki będę znacznie głębsze (kadencja zarządu upływa 31 marca, do tej pory była bez problemu przedłużana) i zapewnią milionerowi wpływ na bieżące funkcjonowanie firmy, niekoniecznie z korzyścią dla pozostałych akcjonariuszy. Dlatego fundusze postanowiły uważniej niż dotychczas patrzeć szefowi rady na ręce.Jerzy Mazgaj po zakończeniu walnego uznał zmiany w radzie za szkodliwe dla spółki (miał na myśli odwołanie Jana Pilcha). Dodał, że są już kandydaci do zarządu i zasugerował, że już nikt nie będzie z niego odwołany, bo w procesie rekrutacyjnym chodziło o to, by poszerzyć zarząd.Nieufność wobec Mazgaja była tym większa, że w ostatnich latach jego biznesy nie odnosiły raczej sukcesów. Wręcz przeciwnie - Krakchemia, której jest największym akcjonariuszem, jedzie na stratach, a na dodatek fiskus żąda od tej spółki 32 mln zł zaległego podatku.Wcześniej milioner pożegnał się też, ze swoim sztandarowym przedsięwzięciem biznesowym - siecią luksusowych delikatesów Alma, co więcej w ostatnich dniach został ukarany przez KNF grzywną 100 tys. zł za zatajanie informacji o złym stanie tej spółki.Także jego pojawienie się w Vistuli wiąże się z kontrowersjami. Spółka, kierowana wówczas przez Rafała Bauera, ogłosiła wezwanie na akcje jubilerskiego W. Kruka i dokonać wrogiego przejęcia. Krótkotrwałego, jak się okazało. Wojciech Kruk sprzedał jej swój pakiet i... zainwestował pieniądze w Vistulę przejmując - z Jerzym Mazgajem jako sojusznikiem tej operacji kontrolę nad tą spółką.Wkrótce jednak Wojciech Kruk stracił na rzecz Vistuli prawo do stworzonej przez siebie marki W.Kruk a pierwsze skrzypce w odzieżowej spółce, przemianowanej ostatnio na Vistula Retail Group zaczął sprawować Jerzy Mazgaj.