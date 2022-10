Duży wzrost sprzedaży grupy Wojas we wrześniu

Wojas poinformował, iż wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez jego grupę kapitałową we wrześniu 2022 roku wyniosła 32,48 mln zł i była wyższa o 34,5 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych we wrześniu 2021 r.

W okresie styczeń-wrzesień 2022 wielkość skonsolidowanych przychodów grupy Wojas ze sprzedaży wyniosła 224,7 mln zł i była wyższa o 19,9 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej we wrześniu 2022 roku wyniosły 21,8 mln zł i były wyższe o 13,2 proc. od przychodów osiągniętych we wrześniu 2021 roku.

Narastająco, w okresie styczeń-wrzesień 2022 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 158,8 mln zł i były wyższe o 33 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wojas to polski producent obuwia i galanterii skórzanej. który dysponuje siecią blisko ponad 150 salonów firmowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Produkuje co roku kilkaset tysięcy par obuwia.

Grupa kapitałowa Wojas zatrudnia w całej Polsce ponad 1000 osób.

