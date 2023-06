Mammut, szwajcarska marka odzieży i sprzętu outdoorowego, otwiera kolejny, dziewiąty salon w Polsce. Tym razem w Poznaniu.

Uni-Sport, dystrybutor marki Mammut w Polsce, inwestuje w rozwój sieci sklepów stacjonarnych.

- To naturalny krok do umocnienia pozycji lidera w branży outdoorowej, a także odpowiedź na potrzeby klientów z Wielkopolski, którzy od tej pory będą mieli dostęp do najwyższej jakości produktów tej międzynarodowej marki - komentuje dyrektor Sklepów Firmowych Mammut w firmie Uni-Sport Łukasz Napierała.

Jest to już dziewiąta placówka marki w Polsce, a także drugi sklep Mammuta, który funkcjonuje w nowym koncepcie handlowym. W tym modelu na kupujących czeka większa, bardziej komfortowa przestrzeń zakupowa oraz zmiany w jej aranżacji m.in. czytelniejszy podział stref i aktywności oraz ekspozycja towaru w standardzie premium - wyjaśnia Uni-Sport w komunikacie.

W odświeżonej formule działa również placówka w krakowskiej Galerii Kazimierz, która pod koniec 2022 roku została rozbudowana i poddana gruntownemu remodelingowi. Aktualnie metamorfozę przechodzą także salony we Wrocławiu i Sosnowcu, które w nowym kształcie zaprezentują się kolejno pod koniec czerwca i lipca br.

Sklep w Poznaniu jest już dziewiątym w Polsce salonem firmowym szwajcarskiej marki, z czego sześć działa w galeriach handlowych oraz outletach (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Sosnowiec, Piaseczno), a dwa przy ulicach handlowych (Katowice oraz Warszawa).

