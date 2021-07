Eobuwie.pl otworzyło multimedialny sklep stacjonarny w Pradze

Marka eobuwie.pl otworzyła w czeskiej Pradze pierwszy zagraniczny sklep. Placówka ruszyła 30 lipca w praskiej galerii handlowej Novy Smichov. To debiut na rynkach zagranicznych i jednocześnie początek ekspansji międzynarodowej sieci stacjonarnej polskiej spółki. Koncept łączy ofertę dwóch brandów: eobuv.cz i Modivo. Oznacza to 100 tys. produktów dostępnych od ręki, interaktywne przymierzalnie i dostawę bezpośrednio ze sklepu do dowolnego miejsca na terenie Pragi.

Marka eobuwie.pl otworzyła w czeskiej Pradze pierwszy zagraniczny sklep. Salon w praskiej galerii handlowej Novy Smichov zajmuje 1800 mkw.

W salonie postawiono na pełną digitalizację. Zrezygnowano z fizycznej ekspozycji produktów, ponieważ są one prezentowane na tabletach i ekranach multimedialnych.

We wrześniu planowane jest uruchomienie w Pradze usługi Same Day Delivery, czyli dostawy w ten sam dzień.

Multimedialna ekspozycja

Same Day Delivery

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl