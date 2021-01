Firmy modowe stanęły przed pytaniem za milion dolarów

Po 2020 roku, który przyniósł bezprecedensowy kryzys wywołany pandemią COVID-19, polskie firmy z branży modowej ostrożnie zerkają w przyszłość. Koronawirus dla części graczy okazał się katalizatorem zmian, dla innych był niestety zbyt trudnym wyzwaniem. Tych, którzy przetrwali, czeka z pewnością długotrwały proces odrabiania strat, a o sukcesie może decydować wiele czynników.

Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP

Marcin Czyczerski, prezes CCC

Grzegorz Lipnicki, prezes Top Secret

Stanisław Bogacki, prezes i współzałożyciel firmy Solar Company

Wyzwaniem pozostanie też zarządzanie łańcuchami dostaw, które w przypadku rynków azjatyckich zostały zaburzone i nadal nie wróciły do normy sprzed epidemii (wyzwaniem jest np. zdobycie miejsca na kontenerowcach kursujących do portów w Europie).- Wyzwaniem będzie też skuteczna sprzedaż w sytuacji, kiedy nastroje konsumenckie pogarszają się, a przedłużający się kryzys gospodarczy uderza w kieszenie coraz większej grupy Polaków - podsumowuje.- Tak jak trudno dziś jeszcze ocenić skutki kryzysu wywołanego pandemią, tak samo trudno jest szacować, jak długo zajmie branży handlowej powrót do wyników sprzed pandemii. To wszystko sprawia, że nadal funkcjonujemy w bardzo niepewnych warunkach. Tych, którzy przetrwali, czeka z pewnością długotrwały proces odrabiania strat, a o sukcesie może decydować wiele czynników, na które same firmy nie mają wpływu. Kluczowe będzie również to, jak zdecydowane kroki podjęli przedsiębiorcy w tym roku i czy byli gotowi na szybkie, elastyczne decyzje dostosowujące ich działalność do nowej rzeczywistości - mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes największej w Europie Środkowo-Wschodniej firmy produkującej odzież.Jak podkreśla, LPP jest dziś już zupełnie inną firmą, która w ciągu zaledwie kilku tygodni zrealizowała transformację technologiczną, logistyczną i sprzedażową zaplanowaną na kolejne trzy lata.- Te odważne i trudne decyzje sprawiły, że wyszliśmy z okresu lockdownu bogatsi o cenne doświadczenia. Przekształciliśmy LPP w organizację omnichannelową, istotnie usprawniliśmy naszą logistykę, wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze sklepów internetowych. Poza tym dostosowaliśmy także naszą strukturę organizacyjną, aby jeszcze lepiej wpisywała się w koncepcję wielokanałowego modelu sprzedaży. Ta ewolucja dziś pozwala nam mieć nadzieję, że kolejne trudne doświadczenia, jakie jeszcze może nam przynieść pandemia, przetrwamy bez uszczerbku dla naszych pracowników i całej organizacji - twierdzi wiceprezes odzieżowej firmy.Przemysław Lutkiewicz wskazuje, że epidemia i związane z nią obostrzenia wywarły daleko idące zmiany na rynku. W jego ocenie należy się już przyzwyczaić do poczucia niepewności, które może nam towarzyszyć przez kolejne miesiące, a nawet kwartały.- Negatywne skutki epidemii i ich wpływ na naszą działalność będziemy odczuwać jeszcze długo. To, czego należy się spodziewać, to konieczność reagowania na różne scenariusze, a tym samym potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Pierwszy lockdown pokazał, że w obliczu tak znaczącego zagrożenia są one w stanie ewoluować z dnia na dzień, wytyczając nowe trendy zarówno w zakresie oferty produktowej, jak i funkcjonowania całego zaplecza związanego ze sprzedażą, logistyką czy marketingiem - dodaje.W LPP nowa sytuacja wymusiła modyfikację planów w wielu obszarach i skoncentrowanie się na optymalizacji obszarów wspierających działalność spółki w czasie zawieszenia handlu oraz w okresie wychodzenia z recesji.- Doświadczenia z początków pandemii pokazały, że w okresach gwałtownych wzrostów sprzedaży online kluczowego znaczenia nabiera przede wszystkim logistyka. To ona decydowała o wynikach wszystkich sieci e-commercowych w Polsce i tak było również w przypadku LPP. Spodziewając się utrzymania dynamicznych wzrostów w sprzedaży internetowej, nadal będziemy inwestować w logistykę i łańcuch dostaw. Spodziewamy się również, że kolejny rok w e-commerce będzie stał pod znakiem usprawnienia w zakresie dostaw do klienta, bardziej dopasowanej oferty i dalszej implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sprzedaży internetowej. Już dziś widoczna jest coraz większa presja na skracanie czasu oczekiwania na złożone przez konsumentów zamówienia. W branży handlowej oznacza to konieczność zmian na wielu polach, zaczynając od dywersyfikacji systemu dystrybucji, tak aby przesyłki docierały do klientów już nie tylko z magazynów centralnych, ale także tych lokalnych oraz ze sklepów - uważa wiceprezes LPP i dodaje, że rok 2021 przyniesie też z pewnością rozwój zaawansowanych technologii w obszarze sprzedaży online.Zdaniem wiceprezesa LPP wyzwaniem nadchodzących miesięcy będzie też zdolność adaptacji firm oraz ich infrastruktury do pików sprzedażowych i zapewnienie szybkiej, bezpiecznej i elastycznej obsługi, czyli tego, czego dzisiaj oczekują konsumenci. To z kolei może przynieść wzrost popularności przenoszenia sklepów internetowych do chmury. W LPP decyzja o wykorzystaniu rozwiązań Google Cloud m.in. w obszarach analityki oraz infrastruktury e-commerce w okresach 4,5-krotnych wzrostów sprzedaży w tym kanale była kluczowa dla dynamicznego dostosowywania działającego środowiska do obsługiwanego ruchu.- Biorąc zatem pod uwagę niepewność i zmienność obecnych warunków rynkowych, 2021 rok może przynieść branży wiele nowych wyzwań, ale i ciekawych rozwiązań technologicznych, wpisujących się w dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów, ale i uzupełniających handel tradycyjny - podsumowuje Przemysław Lutkiewicz.- Utrzymanie tempa rewolucji cyfrowej, wykorzystanie ogromnych możliwości rosnącego e-commerce i jednoczesne dopasowanie sieci stacjonarnej do dynamicznie zmieniającego się rynku to jedne z kluczowych wyzwań retailerów na nadchodzący rok - mówi Marcin Czyczerski, prezes największej detalicznej spółki obuwniczej w Europie Środkowej i jednego z największych producentów obuwia w Europie.Jego zdaniem branża fashion musi wpisywać się w trendy cyfryzacji handlu, ale także w aktualne trendy modowe. Efektywne zarządzanie logistyką i komunikacją z klientem jest dziś także ważnym elementem przepisu na sukces w świecie online.- Koronawirus dla części graczy jest katalizatorem zmian, dla innych zbyt trudnym wyzwaniem. Ci gracze, którzy dobrze przeanalizowali swoją strategię sprzedażową, umacniają platformy e-commerce i stale się uczą, wyciągają wnioski, mają szansę wyjść wzmocnieni z kryzysu. Szybkość adaptacji do zmian rynkowych oraz zwinność organizacji to czynniki warunkujące przetrwanie i rozwój - podsumowuje wyzwania, jakie rok 2021 r. stawia przed branżą Marcin Czyczerski, prezes CCC .- Pandemia spowodowała załamanie trafiku w galeriach handlowych, a tym samym w sklepach odzieżowych. Jego odbudowanie i powrót do przedpandemicznych poziomów będzie trudne, ponieważ źródło zmiany nie leży wyłącznie w obawach przed zakażeniem, ale także w dokonanej rewizji powodów odwiedzin galerii - mówi prezes Top Secret Grzegorz Lipnicki.Jak tłumaczy, dla części konsumentów galerie przestały być dzisiaj centrami rozrywki, a stały się ponownie centrami handlowymi. A skoro klienci mają na myśli głównie handel, to bez trudu zwiększyli skalę dokonywanych zakupów online. Jeśli już jednak wybierają się do sklepów stacjonarnych, to są z reguły bardziej zdeterminowani do dokonania zakupów.- Niemniej nie należy się spodziewać powrotu w szybkim tempie do dawnych czasów, do osiąganych poziomów trafików. Odbudowanie w pełni roli, jaką pełniły galerie do marca 2020 i którą budowały przez co najmniej ostatnich 15 lat, podobnie jak odbudowanie zaufania społecznego wobec siebie nawzajem, wymaga czasu i zapewne potrwa kilka lat - ocenia Grzegorz Lipnicki.Co do prognoz na najbliższe 12 miesięcy prezes Top Secret podchodzi optymistycznie i zakłada, że najgorsze już za nami.- Wprowadzenie szczepień z pewnością pomoże wygrać w walce z pandemią. W ramach Top Secret koncentrujemy się na utrzymaniu możliwie największej sieci sprzedaży, szczególnie na rynku B i C, gdzie mamy liczne grono stałych klientów i stabilne przychody. Liczymy jednocześnie na odbudowę wyników nadszarpniętych między innymi przez COVID-19. Dlatego adaptujemy kolekcję na 2021 rok do spodziewanego poziomu wejść, częstości odwiedzin i obserwowanego profilu klientów dokonujących zakupów - mówi Grzegorz Lipnicki.W jego ocenie głównym wyzwaniem, jakie stawia przed firmami odzieżowymi nadchodzący rok, jest określenie nowych zasad wyliczania kosztów najmu i uzależnienie ich od realizowanego footfallu, a przynajmniej zmiany do roku poprzedniego lub roku odniesienia.- Do tej pory niektóre galerie stały na stanowisku, że wyższe koszty najmu przekładają się na lepszy trafik i sprzedaż. Tymczasem dzisiaj największe obiekty najwolniej odzyskują footfall. Im mniejsza galeria, tym lepiej sobie radzi - podsumowuje.Kryzys wywołany pandemią koronawirusa miał bezprecedensową skalę. Każda z branż nim dotknięta stoi przed wieloma wyzwaniami. Solar Company, odzieżowa firma z ponad 30-letnim stażem, ma swój plan na nadchodzący rok.- Priorytetem będzie dla nas utrzymanie optymalnej liczby sklepów, a tym samym utrzymanie miejsc pracy i stabilnych warunków zatrudnienia. Dalej będziemy rozwijać sklep online, przyzwyczajając klientki do nowoczesnych możliwości, które oferujemy. Dodatkowo będziemy kontynuować działania związane z obecnością i rozpoznawalnością marki w internecie - mówi Stanisław Bogacki.Jak mówi prezes i współzałożyciel firmy, obecnie trudno przewidywać, ile potrwa wychodzenie, wstrzymuje się też od stawiania diagnoz, czy w ogóle uda się wrócić do przedpandemicznych wyników.- Nie wiemy, czy 2021 rok nie przyniesie nam kolejnych fal pandemii. Sytuacja jest na tyle nieprzewidywalna, że nie podejmujemy się prognozowania tego, w jakim kierunku się rozwinie. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze - podsumowuje Stanisław Bogacki.