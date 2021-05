Flagowy sklep i zagraniczna ekspansja. CCC się rozpędza

Grupa CCC wystartowała z zupełnie nową siecią sklepów pod szyldem HalfPrice. O tym, jak od kulis wygląda prowadzenie biznesu w koncepcie off-price, jak luksusowe marki trafiają na półki polskich sklepów z cenami niższymi nawet o 80 proc., w rozmowie z WNP.PL opowiada Adam Holewa, wiceprezes CCC odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami, ekspansją, projektami oraz spółkami zależnymi obuwniczej grupy.

Zakładana ekspansja na poziomie wspomnianych ok. 60 sklepów to ambitny plan, ale jestem przekonany, że go zrealizujemy. Do końca roku pozostało nam jeszcze sześć miesięcy, więc średnio mamy ok. 10 otwarć w ciągu miesiąca. Trzeba przy tym podkreślić, że są to bardzo duże salony, wszystkie powyżej 1 tys. mkw., tak więc dynamika prac będzie wysoka.- Za nami pierwszych dziewięć - we Wrocławiu, Warszawie, Polkowicach, Szczecinie, Kielcach, Olsztynie, Opolu, Tychach i Zabrzu. Jeszcze w maju HalfPrice pojawi się także w Bielsku-Białej. Na czerwiec planujemy kolejne otwarcia, w tym naszego flagowego sklepu w Domach Towarowych Wars Sawa Junior w Warszawie. Będzie to bardzo duży, prestiżowy salon.W dalszych planach na ten rok są kolejne lokalizacje, m.in. w Łodzi, Krakowie, Płocku, Toruniu czy Katowicach.- Tak, koncentrujemy się na dużych miastach, ale też pojawiamy się tam, gdzie obecna jest sieć CCC. Część bardzo dużych sklepów jest transformowanych oraz dzielonych na HalfPrice i mniejsze salony CCC. To również pozwoli nam na zakładaną, bardzo dynamiczną ekspansję.- Wyniki e-commerce'owe pokazują, że jest to kanał, w którym powinniśmy być i będziemy obecni. HalfPrice już jesienią tego roku wystartuje ze sprzedażą online i w ten sposób unikalne produkty znanych marek będziemy mogli oferować naszym klientom także tą drogą.- W HalfPrice od początku bardzo mocno stawiamy na cyfryzację i digitalizację. Mamy pełny podgląd tego, co się w naszych salonach dzieje pod względem rotacji towaru i klientów. Wszystkie nasze salony wyposażone są w panele LCD, instalowane w witrynach i za strefą kasową.Jednym słowem wszystkie nowo otwierane salony HalfPrice startują od razu uzbrojone w cyfrowe rozwiązania. Korzystamy przy tym ze sprawdzonych rozwiązań Grupy CCC.W drugiej połowie roku postaramy się też zaskoczyć klientów nowymi możliwościami zakupu produktów z sieci HalfPrice nie tylko online, ale również poprzez bardzo szybką obsługę kasową.- W naszym modelu off-price chodzi przede wszystkim o unikalność i różnorodność. Dotyczy to zarówno samej oferty, jak i portfolio różnych marek. W HalfPrice cały czas staramy się poszerzać ten asortyment, stawiając na multibrandowość, tak by klienci mieli z czego wybierać.Nasz zespół kupców i trendsetterów współpracuje z naprawdę bardzo dużymi markami. I tu muszę podkreślić, że tylko zaledwie 10 proc. naszego asortymentu kupujemy od dystrybutorów. Zdecydowaną większość, bo prawie 90 proc., zamawiamy w bezpośrednim kontakcie z modowymi markami. To z nimi negocjujemy najlepszą możliwą ofertę po to, żeby móc zaoferować unikalne produkty w atrakcyjnej cenie.- Tak, to kwestia negocjacji – tutaj nie ma jakichś sztywnych założeń cenowych. Rozmawiamy bezpośrednio z markami, co daje nam dość dużą przewagę.- Mamy spory zespół, który będzie w stanie obsłużyć plan na ten rok, zakładający rozbudowę sieci do 60 sklepów. W miarę rozwoju i otwierania kolejnych salonów będzie on dynamicznie rósł.- Aktualnie mamy kilkaset marek i z każdym sezonem będziemy starali się ten zakres poszerzać. Mamy plany na dużo więcej, oczywiście wszystko w miarę rozwoju sieci.- Wspomniana przez panią redaktor firma faktycznie działa w tym samym segmencie off-price'owym. Bardzo cenię i szanuję to, co robią koledzy z innych sieci, ale dla nas najważniejszy jest klient i to na nim się koncentrujemy.Oczywiście tworząc HalfPrice, weryfikowaliśmy doświadczenia wielu innych marek, szczególnie tych, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. To właśnie tam powstał koncept off-price i stamtąd wywodzi się najwięcej tego typu sieci. Jednak budując naszą własną markę, przede wszystkim bazowaliśmy na wieloletnim doświadczeniu w handlu Grupy CCC.- 2021 r. to dopiero początek, chcemy dobrze wystartować. To jest bardzo istotne. Koncentrujemy się na regionie Europy Środkowo-wschodniej, w którym mamy zamiar szerzej zaistnieć.W zależności od tego, jak nasz koncept zostanie przyjęty przez klientów, a początek jest bardzo obiecujący, będziemy podejmować dalsze decyzje co do rozwoju HalfPrice.Koncept off-price zdobywa coraz większe uznanie na świecie, co potwierdzają wyniki różnych analiz. Wkracza też mocno do Europy i na pewno tutaj znajdziemy swoje miejsce.- Obydwa te kanały są dla nas interesujące, jeśli chodzi o rozwój naszej sieci. Jestem przekonany, że zarówno sklepy stacjonarne, jak i on-line znajdą swoje miejsce również poza granicami Polski.- Już wkrótce. Myślę, że czas na doprecyzowanie szczegółów naszej strategii przyjdzie już w najbliższych miesiącach.- Trendy modowe są obecne w wielu dziedzinach, nawet w motoryzacji, mam tu na myśli chociażby design czy wystrój wnętrz samochodów (śmiech). Poza tym wiele trendów jest dziś uniwersalnych, takich jak digitalizacja czy technologie. Można je spotkać i w motoryzacji, i w branży odzieżowej.Przede wszystkim jednak oba te biznesy mają ze sobą wiele wspólnego. Wskaźniki, które decydują o dynamice rozwoju, zarówno w motoryzacji, jak i w branży modowej, są bardzo podobne.Jedno jest pewne: i tu, i tu można się bardzo wiele nauczyć, dlatego bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj w tym miejscu i zajmuję się branżą fashion.