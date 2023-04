Francuski koncern niespodziewanie wdarł się do dziesiątki największych firm świata

Czwartkowe zamknięcie notowań na giełdzie w Paryżu wprawiło wszystkich w osłupienie. Po kolejnym wzroście o 5,65 procent do wartości 883,9 euro za jedną akcję LVMH wyceniany jest na prawie 445 miliardów euro, czyli ponad 490 miliardów dolarów.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy kapitalizacja LVMH wzrosła o 150 miliardów dolarów.

Francuska spółka znalazła się na 10. miejscu światowej listy firm o największej kapitalizacji.

Dziś już nie branża Big Tech tylko dobra luksusowe napędzają światowe giełdy.

Francuski koncern, kierowany przez Bernarda Arnaulta, jest jednym z największych producentów produktów luksusowych, w tym alkoholi i kosmetyków.

Opublikowane w środę, 12 kwietnia, późnym wieczorem, przez największego na świecie dostawcę luksusowych dóbr konsumpcyjnych - francuski koncern LVMH, szacunkowe wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku pokazały, że globalne rynki światowe nie odczuwają tak bardzo spowolnienia gospodarczego.

Jak podaliśmy, przychody netto LVMH wyniosły nieco ponad 21 miliardów euro co oznacza wzrost wobec analogicznego kwartału o 17 procent. Największy wkład w ten wynik miał dział mody, który zanotował sprzedaż na poziomie 10 miliardów euro, zegarki i biżuteria 2,6 miliarda euro, alkohole, w tym zwłaszcza szampany 1,7 miliarda euro. Nieco ponad 4 miliardy euro dołożyły drogerie Sephora i sklepy z kosmetykami na lotniskach.

Obok luksusowej mody sprzedaż kosmetyków w drogeriach także przynosi bardzo dobre zyski

Te wyniki, chociaż nie jest znany zysk netto, jaki został wypracowany po pierwszych trzech miesiącach roku, spowodowały duże zainteresowanie kupnem akcji firmy. W trakcie czwartkowej sesji na giełdzie w Paryżu nabywców znalazło ponad 330 tysięcy akcji. Na zamknięciu akcje były wyceniane po 883,9 euro, co oznacza dzienny wzrost o 47,30 euro, czyli 5,65 procent.

Spotkało się to z dużą falą komentarzy analityków, ale także dziennikarzy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Agencja Bloomberga w swojej analizie uznała, że powoli można mówić o przesycie zainteresowania spółkami z grupy Big Tech i przeniesieniem zainteresowania inwestorów na spółki z segmentu dóbr luksusowych.

To jest duże zaskoczenie, bowiem za Oceanem jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że okres pandemii i konsekwencje agresji rosyjskiej na Ukrainę skutecznie wpłyną na spowolnienie gospodarcze i ograniczą chęć do zakupów konsumpcyjnych. Tymczasem faktycznie obywatele stali się bardziej oszczędni, ale na sprzedaż dóbr luksusowych to nie wpływa.

Wzrost notowań na giełdzie w Paryżu spowodował, że wycena LVMH skoczyła do poziomu ponad 490 miliardów dolarów

Czwartkowe zestawienie pokazuje, że z wyceną na zamknięcie giełdy na poziomie 445,5 miliarda euro, czyli 490 miliardów dolarów, francuska spółka trzymana żelazną ręką przez Bernarda Arnaulta, znalazła się na 10. miejscu światowej listy firm o największej kapitalizacji. Nie jest przy tym tajemnicą, że w pewnym stopniu pomocne okazało się osłabienie dolara do euro. Przy kursie 1,10 dolara za jedno euro udało się osiągnąć ten szokujący poziom.

Dla zobrazowania skali, o której jest mowa, warto przypomnieć, że niekwestionowanym numerem jeden wśród firm na świecie pod względem kapitalizacji, jest Apple, wart 2,5 biliona dolarów, następnie Microsoft z 2,1 bilionem dolarów wyceny, saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco wyceniany na 1,91 biliona dolarów, stojący za wyszukiwarką Google Alphabet warty 1,34 biliona i Amazon wyceniany na około 1 biliona.

Bernard Arnault wraz z dziećmi prowadzą nadal rodzinną firmę

Przed kilkoma dniami główny akcjonariusz LVMH Bernard Arnault został najbogatszym człowiekiem świata z majątkiem wycenianym na 198 miliardów dolarów. W ciągu jednego dnia jego wartość wzrosła o kilkaset milionów dolarów. Nie chodzi jednak o wyliczanie danych do dwóch miejsc po przecinku, tylko o pomysł i strategię biznesową.

Głośno jest o propozycji złożonej przez LVMH szwajcarskim właścicielom marki jubilerskiej i zegarmistrzowskiej Cartier, którą francuski koncern chce przejąć. Wiadomo też, że w centrum Paryża trwa remont dwóch zabytkowych hoteli, gdzie powstaną luksusowe restauracje. Zaś w końcu minionego roku Bernard Arnault kupił luksusową willę wraz z niewielką winnicą w centrum Mediolanu, w której mieszkał Leonardo da Vinci. To pewnie nie koniec inwestycji, o których niedługo będzie głośno.

Wyniki innych spółek, które prowadzą działalność w sferze najszerzej pojętego luksusu, także mogą pochwalić się bardzo solidnymi wynikami po pierwszych miesiącach tego roku. Dlatego niebawem możemy być świadkami bicia kolejnych rekordów wycen na światowych giełdach.

