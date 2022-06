Galerie handlowe szykują nowe opłaty. Na celowniku sprzedaż on-line

Właściciele centrów handlowych forsują nowe umowy dla najemców, które zwiększają czynsz w oparciu o obroty w internecie. - To bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder - wskazuje Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych.

Jak wskazuje Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) sprzedaż w internecie jest całkowicie odrębna od sprzedaży w placówce stacjonarnej – wymaga odrębnych nakładów finansowych i oddzielnego zarządzania. Żądanie opłat za obroty w internecie nie może być akceptowane przez najemców.

PSNPH podkreśla, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów. To najemcy w centrach handlowych stymulują polską gospodarkę, pokrywając koszty obsługi galerii przez firmy z wielu branż – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie.

Zofia Morbiato, prezes Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych wskazuje, że sklep internetowy każdej firmy – nawet takiej, która ma wiele placówek stacjonarnych – to zupełnie odrębny byt marketingowy, wymagający wielu nakładów finansowych, oddzielnych, dedykowanych zespołów i oddzielnej strategii marketingowej.

- Nie można łączyć takiej działalności ze sprzedażą w galeriach handlowych. A już na pewno kuriozalne wydaje się żądanie opłat za obroty w internecie przez właścicieli galerii handlowych. Nakłady na sprzedaż w internecie – takie jak inwestycje w IT, promocje, dotarcie do klientów, obsługa magazynowa czy dostawy – są zupełnie nie powiązane z placówkami w galeriach handlowych. A jeśli teraz centrum handlowe będzie sobie liczyć dodatkowe opłaty za sprzedaż w internecie, to najemca zapłaci kilkukrotnie za ten sam obrót. Przestrzegam najemców przed takimi umowami – to bardzo niebezpieczny i niesprawiedliwy proceder. Co więcej, ewentualne odbiory zakupów internetowych w sklepach stacjonarnych to sama korzyść dla centów handlowych, które w ten sposób mogą liczyć na zwiększenie notorycznie malejącego ruchu w galeriach, a także na opcje innych zakupów dokonywanych przy okazji odbiorów – argumentuje Zofia Morbiato.

