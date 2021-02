Galerie odmrożone, ale handlowcy wciąż walczą o przetrwanie

Od 1 lutego 2021 r. centra handlowe działają ponownie w najwyższym reżimie sanitarnym. Wraz z otwarciem sklepów nie zamknął się niestety rozdział dotyczący problemów przedsiębiorców, którzy wciąż toczą walkę o ratowanie miejsc pracy i wyrównanie strat, jakie ponieśli z powodu pandemii.

Mimo licznych protestów artykuł 15ze 1-3 Tarczy Antykryzysowej nie został doprecyzowany przez legislatora. Przewidziane w nim rozwiązanie - czyli brak opłat za czas kiedy nie można prowadzić działalności oraz warunkująca możliwość konieczność złożenia oferty przedłużenia najmu o czas zamknięcia i sześć miesięcy każdorazowo - także obowiązują bez wyjątków.Czytaj także: Prezesi CCC, LPP, Vistuli, Solara i Top Secret podsumowują rok - Obarczanie przedsiębiorców zobowiązaniem do przedłużenia umowy na 21 miesięcy z powodu 3 miesięcy lockdownu to absurd. Budzi to nasze głębokie oburzenie i sprzeciw, w związku z czym domagamy się stanowczo natychmiastowego doprecyzowania legislacyjnego art. 15 - podsumowuje zarząd ZPPHiU.W tej sprawie wysłano kilkanaście pism do ministerstw, zgłaszając sprzeciw i propozycje rozwiązań.- Konsekwentnie wskazujemy również, że wiele firm zrzeszonych w ZPPHiU cierpi na skutek wykluczenia z pomocy rządowej z powodu “błędnej” klasyfikcji PKD. Zagrożone są firmy i ludzie w nich zatrudnieni. Nie wszystkie numery PKD przedsiębiorców działających na terenie centrów handlowych zostały objęte tarczą. Pracodawcy ponoszą dziś dotkliwe konsekencje lockdownu ale nie moga liczyć na wspacie rządu, pomimo iż to rząd podjął decyzje o zamknięciu ich sklepów w centrach handlowych - komentuje zarząd ZPPHiU. - Domagamy się objęcia pomocą wszystkich przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić działalności w centrach handlowych i uwzglęnienia realnych przesłanek do przyznawania pomocy tarczowej przedstawicielom branży handlu i usług – apeluje zarząd ZPPHiU.