Gatta negocjuje umowy w centrach, zwiększa sprzedaż w e-commerce o 400 proc.

Gatta zakończyła negocjacje 50 umów z wynajmującymi w centrach handlowych. Oznacza to realizację założeń przyjętych w postępowaniu sanacyjnym, co pozwala spółce na optymizm w zakresie sprzedaży w 2021 roku. Jak informuje firma, wszystkie oszczędności z tego obszaru są przekierowane na produkcję w zakładach i ochronę miejsc pracy. W kanale e-commerce w styczniu i lutym 2021 roku firma zanotowała wzrost sprzedaży o 400 proc. rok do roku.

Właściciel marki Gatta, spółka Ferax, jest w trakcie postępowania sanacyjnego.

W najbliższych tygodniach zostanie złożony plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności.

Gatta umocniła sprzedaż w kanale e-commerce za pośrednictwem sklepu internetowego.



