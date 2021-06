Gatta wychodzi na prostą. Nowe promocje i renegocjacje umów

Gatta, polski producent bielizny, rozszerza współpracę z sieciami Rossmann, Biedronka i Netto. Jednoczenie Gatta prowadzi negocjacje ws. zmiany umów na wynajem powierzchni w galeriach handlowych - do tej pory sfinalizowano 50 takich umów.

400 proc. wzrostu w sprzedaży internetowej

- Negocjacje z galeriami handlowymi były ważnym elementem pozwalającym na uporządkowanie kanału sprzedaży. Bardzo budujący jest fakt, że większość partnerów podeszła do rozmów wyjątkowo konstruktywnie – co pozwoliło podpisać nowe, długoterminowe umowy korzystne dla obu stron. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma centrami handlowymi i mamy nadzieję, że zakończą się one równie pozytywnie – otwartość i dobra wola wynajmujących jest kluczowa dla dalszego rozwoju sprzedaży w tym kanale - dodaje dr Patryk Filipiak, zarządca restrukturyzacyjny spółek, prezes zarządu ZFR.Gatta umocniła sprzedaż w kanale za pośrednictwem sklepu internetowego. W styczniu i lutym 2021 roku firma zanotowała wzrost sprzedaży o 400 proc. rok do roku, a liczba odsłon sklepu zwiększyła się o 100 proc. Ponad 70 proc. ruchu notowane jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Firma uruchomiła także nowy punkt sprzedaży w Centrum Handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie.W związku pandemią COVID-19 oraz obostrzeniami związanymi z zakazem handlu spółki zarządzające marką rozpoczęły postępowanie sanacyjne. Dzięki temu utrzymana zostanie ciągłość produkcji i sprzedaży. Wszystkie placówki oferujące produkty marki mają gwarancję stałego zatowarowania.Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu sanacyjnego wobec spółek Ferax oraz Wola.Ferax jest jednym z ostatnich dużych producentów wyrobów odzieżowych, który większość swojej produkcji realizuje we własnych zakładach w Polsce – w Zduńskiej Woli, gdzie pracuje ponad 1400 osób.Gatta prowadzi sprzedaż przez sieć 125 sklepów, z których 33 są prowadzone w ramach franczyzy. Poza rajstopami i bielizną w ofercie sklepów są też sukienki, spódniczki, bluzki, body, swetry, bluzy, spodnie, legginsy, bielizna tradycyjna i bezszwowa.