Gatta zanotowała 400 proc. wzrostu sprzedaży w internecie. A ma być jeszcze lepiej

Gatta umacnia sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego. W styczniu i lutym 2021 roku firma zanotowała wzrost sprzedaży internetowej o 400 proc. rok do roku, a liczba odsłon sklepu zwiększyła się o 100 proc

Procedura sanacyjna

Jak wyjaśnia, dzięki procedurze sanacyjnej spółka może podjąć renegocjacje czynszów z galeriami handlowymi i przekierować środki finansowe na produkcję.- Ponadto podjęliśmy szeroko zakrojone działania sprzedażowe – w tym współpracę z siecią Biedronka. To bardzo ważne partnerstwo – jak pokazują badania Polacy najchętniej kupują rajstopy właśnie w dyskontach spożywczych. Dzięki takim działaniom udało się podtrzymać produkcję i sprzedaż – co ma kluczowe znaczenie dla ochrony miejsc pracy. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie zatrudnienia dla jak największej liczby pracowników. Dlatego w procedurze sanacji – jako zarządca – staramy się maksymalnie ograniczyć ewentualne zwolnienia. Działania w ramach zwolnień są podejmowane tylko w ramach niezbędnego minimum. Ochrona miejsc pracy jest i będzie naszym priorytetem - zapewnia Patryk Filipiak.Właścicielem marki Gatta jest spółka Ferax, do której należy także firma odzieżowa Wola. Ferax jest jednym z ostatnich dużych producentów wyrobów odzieżowych, który nie zleca produkcji w krajach Dalekiego Wschodu. Swoje kolekcje bielizny i rajstop produkuje w kraju, w zakładzie w Zduńskiej Woli zatrudniającym 1400 osób.Sprzedaż prowadzi przez sieć 130 sklepów, z których 33 są prowadzone w ramach franczyzy. Poza rajstopami i bielizną w ofercie sklepów są też sukienki, spódniczki, bluzki, body, swetry, bluzy, spodnie, legginsy, bielizna tradycyjna i bezszwowa.