Gigant paliwowy wprowadza gwarantowane, maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego

Prezes francuskiego koncernu paliwo-energetycznego TotalEnergies Patrick Pouyanne, w programie telewizyjnym "Godzina 20" na kanale TF1, ogłosił wprowadzenie od 1 marca do końca tego roku górnego limitu cen na benzynę i olej napędowy.

Z końcem grudnia 2022 roku wygasła promocja na paliwa na francuskich stacjach benzynowych realizowana przez koncern TotalEnergies we współpracy z rządem. Wprowadzone zniżki pozwalały na odliczenie od ceny na dystrybutorze od sierpnia do listopada 50 eurocentów na litrze. W okresie dwóch ostatnich miesięcy obniżki miały wartość 20 eurocentów.

Od stycznia ceny paliw we Francji zaczęły gwałtownie rosnąć, a szczególnie dotyczyło to oleju napędowego, który od 5 lutego nie może być sprowadzany do państw Unii Europejskich z Rosji. W ostatnich dniach na niektórych stacjach sprzedawany był w cenie powyżej 2 euro za litr.

Rząd francuski w 2023 roku zastosował rozwiązanie pozwalające na złożenie internetowego oświadczenia o użytkowaniu samochodu na potrzeby dojazdu do pracy lub szkoły, aby można było uzyskać bon na paliwo o wartości 100 euro.

Jednak nie mogli z tego korzystać wszyscy Francuzi będący posiadaczami samochodów. Dlatego też rozpoczęto negocjacje z zarządem TotalEnergies w sprawie ustalenia górnych limitów cenowych paliw. Pod wpływem nacisków kierowanych ze strony prezydenta Francji Emmanuela Macrona, ale także ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire'a w wieczornym programie telewizyjnym w kanale TF1 prezes spółki złożył publiczną deklarację.

- Od 1 marca do końca 2023 roku na wszystkich 3400 stacjach należących do Grupy TotalEnergies ceny paliw nie przekroczą 1,99 euro za litr. Także na tych zlokalizowanych przy autostradach. Ten środek zapobiegawczy uchroni wszystkich naszych klientów przed potencjalnie wyższymi cenami - powiedział Patrick Pouyanne.

Ze wstępnych danych finansowych TotalEnergies w 2022 roku osiągnął zysk netto na poziomie 20,5 miliarda euro.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl