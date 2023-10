Grupa Pepco chce odbudować rentowność podstawowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej, planuje także otwarcie co najmniej 400 nowych sklepów w roku obrotowym 2023/2024 - podała firma przy okazji aktualizacji strategii.

Borykająca się ze sporymi problemami strukturalno-rynkowymi grupa Pepco chce skupić się na poprawie rentowności na kluczowych rynkach, w tym celu aktualizuje strategię.

W związku ze znacznym spowolnieniem wzrostu grupy i gorszymi od prognoz wynikami, kapitalizacja Pepco tylko na przestrzeni ostatniego kwartału stopniała o ponad 30 proc., a od początku roku o ponad 40 procent. Od początku września firma straciła na wartości 5 mld zł.



Grupa zamierza w roku obrotowym 2023/2024 otworzyć co najmniej 400 sklepów, znacznie mniej niż w zakończonym niedawno roku obrotowym 2022/2023.

Grupa Pepco przedstawia w środę (18 października) nowe informacje dotyczące strategii grupy, obejmujące kluczowe obszary, na których grupa skupi się w najbliższym czasie.

Pepco chce poprawić rentowność na głównych rynkach; otworzy mniej sklepów

Głównymi czynnikami na jakich zamierza skupić się Pepco to odbudowa rentowności podstawowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej oraz bardziej zdyscyplinowane podejście do wzrostu i nakładów inwestycyjnych w ramach całej grupy, w tym: bardziej ukierunkowane podejście w zakresie otwierania nowych sklepów na istniejących rynkach, z planami otwarcia co najmniej 400 nowych sklepów w całej grupie w roku obrotowym 2023/2024 (wobec 668 w roku obrotowym 2022/2023). Spółka liczy na poprawę w zakresie generowania gotówki z bieżącej działalności.

O rozlicznych problemach Pepco, bankructwie głównego udziałowca i krachu na akcjach obszernie pisaliśmy w tekście, do którego linkujemy poniżej.

Grupa chce wzmocnić pozycję na kluczowych rynkach, oprócz Europy Środkowo-Wschodniej także we Włoszech i Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii jako największym rynku grupy. Wśród założeń strategicznych jest też skoncentrowanie działalności Dealz w Polsce oraz strategiczna ocena pozycji tej marki w grupie, a także przyspieszenie transformacji w kierunku ujednolicenia działalności grupy i oferty dla klientów.

Andy Bond: będziemy robić mniej, aby osiągnąć więcej

Andy Bond, dyrektor wykonawczy grupy Pepco wskazał, że grupa musi ponownie skoncentrować się na zapewnieniu bardziej miarowego wzrostu zarówno rentowności jak i generowania gotówki.

- Musimy robiąc mniej, osiągnąć więcej - z większym naciskiem na poprawę rentowności i generowanie gotówki w ramach naszej ugruntowanej działalności. Istnieją znaczące możliwości i postaramy się je obecnie wykorzystać w bardziej ukierunkowany sposób - powiedział, cytowany w komunikacie Andy Bond.

Notowania Pepco na warszawskiej giełdzie nie pozostawiają złudzeń, że działalność spółki musi ulec przeformatowaniu. Z kapitalizacji spółki od początku września uciekło aż 5 miliardów złotych. Nie bez powodu.

- Do tej pory motorem dla wyceny Pepco był jej planowany rozwój. Teraz, przy potencjalnej reorganizacji planów rozwojowych, weryfikacji będą musiały ulec także modele wyceny - wskazał w rozmowie z WNP.PL Dariusz Dadej, analityk Noble Securities.

Obecnie Pepco jest wyceniane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na nieco ponad 13 mld zł.